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futebol

Santos acerta a contratação do atacante Diego Tardelli

Menino da Vila, atacante fez história no Atlético-MG e já foi camisa 9 da Seleção...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 23:42

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 23:42

Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG
O Santos acertou na noite desta sexta-feira a contratação do atacante Diego Tardelli, de 36 anos, que está sem clube desde que deixou o Atlético-MG, em maio. O jogador esteve em São Paulo nesta sexta-feira para acertar os últimos detalhes e realizar exames médicos. Tardelli deve assinar contrato com o Peixe ainda neste final de semana para ser anunciado na próxima segunda-feira (23).
Confira a classificação do BrasileirãoNa sua última passagem pelo clube mineiro, Diego Tardelli teve uma série de lesões, o que impediu a renovação de contrato. Em 2021, fez apenas sete jogos e somou dois gols. A última vez que o jogador entrou em campo foi em 28 de fevereiro, na vitória por 3 a 0 sobre a URT, pelo Campeonato Mineiro.Tardelli é um dos maiores ídolos da história do Atlético-MG. Ao todo, são 230 partidas e 112 bolas na rede com a camisa do clube. Pelo time mineiro, foi campeão da Libertadores (2013), da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana (2014), além de ter sido também bicampeão estadual (2010 e 2013).Antes do Atlético-MG, Diego Tardelli passou pelo Grêmio. Ele fez 29 jogos e quatro gols no Campeonato Brasileiro de 2019. Camisa 9 da equipe na época, Tardelli foi um pedido especial do técnico Renato Gaúcho, mas teve atuações irregulares e chegou a sofrer advertências públicas do presidente Romildo Bolzan Jr. e do próprio treinador por algumas de suas posturas.
Diego Tardelli é Menino da Vila também. Ele teve uma passagem nas categorias de base do Santos, mas explodiu no São Paulo. A saída aconteceu, segundo o jogador, porque tentou invadir a cozinha para roubar achocolatado. Em seguida, se transferiu para equipe do Morumbi.
O Santos busca reforços para a temporada após perder titulares do time que foi vice-campeão da Copa Libertadores 2020. Leo Baptistão, com passagens pelo futebol europeu e sem clube no momento, deve ser anunciado em breve. O meia esquerda Augusto Galván, que chegou por empréstimo junto ao Real Madrid, já treina no clube.

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