Santos acerta a contratação do atacante Diego Tardelli

O Santos acertou na noite desta sexta-feira a contratação do atacante Diego Tardelli, de 36 anos, que está sem clube desde que deixou o Atlético-MG, em maio. O jogador esteve em São Paulo nesta sexta-feira para acertar os últimos detalhes e realizar exames médicos. Tardelli deve assinar contrato com o Peixe ainda neste final de semana para ser anunciado na próxima segunda-feira (23).

Confira a classificação do BrasileirãoNa sua última passagem pelo clube mineiro, Diego Tardelli teve uma série de lesões, o que impediu a renovação de contrato. Em 2021, fez apenas sete jogos e somou dois gols. A última vez que o jogador entrou em campo foi em 28 de fevereiro, na vitória por 3 a 0 sobre a URT, pelo Campeonato Mineiro.Tardelli é um dos maiores ídolos da história do Atlético-MG. Ao todo, são 230 partidas e 112 bolas na rede com a camisa do clube. Pelo time mineiro, foi campeão da Libertadores (2013), da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana (2014), além de ter sido também bicampeão estadual (2010 e 2013).Antes do Atlético-MG, Diego Tardelli passou pelo Grêmio. Ele fez 29 jogos e quatro gols no Campeonato Brasileiro de 2019. Camisa 9 da equipe na época, Tardelli foi um pedido especial do técnico Renato Gaúcho, mas teve atuações irregulares e chegou a sofrer advertências públicas do presidente Romildo Bolzan Jr. e do próprio treinador por algumas de suas posturas.