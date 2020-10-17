Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos aceita proposta de clube árabe por Soteldo e aguarda definição

Resta a resposta do atacante e a aprovação do Conselho Deliberativo para o negócio ser selado. O valor é em torno de 7 milhões de dólares (R$ 39,3 milhões)...

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 14:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2020 às 14:22
Crédito: Jota Erre/Photo Premium
O Santos aceitou a proposta de 7 milhões de dólares (em torno de R$ 39,3 milhões) do Al Hilal, da Arábia Saudita, por Soteldo. Agora resta a aprovação do Conselho Deliberativo e o acerto entre o jogador e o clube árabe. A informação foi inicialmente publicada pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo LANCE!
Com a situação financeira delicada, o Santos busca formas de aliviar os cofres. Inicialmente Lucas Veríssimo seria negociado com o Porto (PT), mas por falta de acordo entre as partes a venda melou. Em alta, Soteldo é a nova tentativa da diretoria. Vale lembrar que o Santos tem 50% dos direitos econômicos do jovem atacante, com contrato até 2023. Apesar do clube ter aceitado a proposta, é Soteldo quem decide se irá sair do Santos ou não, além dos conselheiros do Peixe. A diretoria aguarda essa definição.
Nos planos do técnico Cuca, o venezuelano está em Curitiba para o jogo desta noite, às 19h, no Couto Pereira, contra o Coritiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasilero.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados