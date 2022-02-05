futebol

Santos abre venda de ingressos para o jogo contra o São Bernardo

Partida acontece na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Paulistão...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 10:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 10:47
O Santos abre neste sábado a venda de ingressos para a partida contra São Bernardo, que acontecerá na próxima quinta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Paulistão 2022.O clube segue as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade, neste momento, é limitada a 70%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.
O sócio do Santos FC comprará pelo www.sociorei.com, enquanto não sócio no www.futebolcard.com. Não haverá venda de ingressos nas bilheterias ou postos externos e não há gratuidade para crianças (ainda que de colo), idosos ou pessoas com deficiência.CRONOGRAMA DE VENDASSócios Black: 05/02 (sábado), às 12 horasSócios Gold: 06/02 (domingo), às 12 horasSócios Silver: 07/02 (2ª feira), às 12 horasNão sócios: 08/02 (3ª feira), às 12 horas
PREÇOS DOS INGRESSOSCadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Camarote Superior Dom Pedro (P 23)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito
Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
Arquibancada Tiradentes (P 7/8)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Arquibancada José de Alencar (P 21/24)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Geral Santista (P 21)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Cadeira Térrea (P 26)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Cadeira Coberta José de Alencar (P 22)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito
PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
PCD – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)Inteira: R$ 10,00Meia e Silver: R$ 5,00Gold: R$ 2,50Black: Gratuito
Crédito: Santos vai receber o São Bernardo na Vila Belmiro (Foto: Fábio Lázaro/LANCE!

