Santos abre venda de ingressos para o jogo contra o Fortaleza nesta sábado

O Santos abre a venda de ingressos para a partida contra o Fortaleza neste sábado, dia 20 de novembro, às 12 horas, para sócios Black e donos de cadeiras cativas, cadeiras especiais, vitalícias e proprietários de camarotes com entrada pelo portão 23, conforme prioridade de compra para as diferentes categorias de associados. A partida, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, será realizada na quinta-feira, dia 25 de novembro, às 19 horas.O clube segue as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, com 100% da capacidade, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.

Visando retribuir e agradecer ao apoio do sócio durante a pandemia, o Santos irá manter o preço mais barato do campeonato em todo o estádio, de R$ 40,00. Os sócios poderão comprar o ingresso através do portal do Sócio Rei. Os demais torcedores poderão comprar os ingressos através do site da Futebol Card.

CONFIRA O CRONOGRAMA

Donos de cadeiras, camarotes e sócios Black: 20/11 (sábado), às 12 horasGold: 21/11 (domingo), às 12 horasSilver: 22/11 (segunda-feira), às 12 horasNão sócios: 23/11 (terça-feira), às 12 horas

E os sócios terão direito a comprar ingressos para convidados, de acordo com o estabelecido para cada plano: Silver (1 convidado), Gold (2 convidados) e Black (3 convidados). Convidados pagam meia-entrada. Os ingressos serão, obrigatoriamente, para o mesmo setor, e todos serão carregados no cartão do sócio que realizou a compra.Os proprietários de cadeira terão duas possibilidades de compra: 1) Comprar a sua (s) cadeira (s). Neste caso, não terão direito aos convidados do seu plano. Ou (2) Comprar ingresso em outro setor. Neste caso, terá direito a comprar ingresso (s) para convidado(s), de acordo com o estabelecido em seu plano de sócio.

Os proprietários de Camarote Superior D. Pedro também terão duas possibilidades de compra: 1) Comprar ingresso(s) para o seu camarote. Ou, 2) Caso seja sócio, comprar ingresso em outro setor (exceto setores de cativas), podendo, também, comprar ingresso (s) para convidado (s), de acordo com o estabelecido em seu plano de sócio.

– Sócios Black não pagarão para entrar no jogo, mas precisarão fazer suas reservas através do site www.sociorei.com

– Os proprietários de cadeira cativa e camarote superior D. Pedro podem entrar no estádio “batendo” a carteirinha. É necessário que o proprietário esteja em dia com o pagamento da taxa de manutenção da cadeira e do camarote, além da mensalidade do programa Sócio Rei. O pagamento será efetivado posteriormente, mensalmente.

Os proprietários de cadeiras cativas podem comprar ingresso em outros setores do estádio, de forma antecipada, como sócios.

O Clube reforça que, apesar dessa mudança na entrada, o protocolo do Covid-19 permanece, conforme definido pelo Comitê Científico do Governo de São Paulo e norma de orientações para o retorno do público da CBF.

Para o ingresso no estádio Urbano Caldeira será necessário apresentar comprovante de vacinação completo, com duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca ou Pfeizer ou dose única da Janssen. Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal deverá ter tomado ao menos uma dose da vacina e apresentar um teste com validade de 48 horas, para os do tipo PCR, ou 24 horas para os testes de antígeno impresso.

– A venda no setor de cadeiras cativas/especiais estará disponível somente para os proprietários de cadeiras.

– Conselheiros do Clube deverão comprar ingresso, de acordo com seu plano social, conforme consta na Ata do Comitê de Gestão do dia 01 de março de 2021, que revogou o benefício da gratuidade. A recomendação foi aprovada pelo Conselho Deliberativo em reunião no dia 8 de fevereiro de 2021. Salientamos que o acesso se dará com sua carteira social e não com a carteira do Conselho.

PREÇOS DOS INGRESSOS

Cadeiras Cativas e Especiais (P13/14/15/16 e P25)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeiras Sociais (P1/2 e P17)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Arquibancadas Tiradentes e José de Alencar (P 7/8, P21 e P24)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeira Térrea (P26)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeira Coberta José de Alencar (P22)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeira Coberta D. Pedro (P25)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Geral Santista (P22)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Setor PCR – Pessoa em Cadeira de Rodas*Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

*destinado apenas a pessoas em cadeira de rodas e seu acompanhante. Ambos pagam ingresso.

Torcida Visitante (Arquibancada Princesa Isabel – Acesso pelo P19)Inteira: R$ 40,00Meia: R$ 20,00