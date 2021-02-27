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Santo André x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Equipes se enfrentam na noite deste domingo, no Canindé, na estreia no Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 20:55

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 20:55

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na primeira rodada do Paulistão-2021, Santo André e Santos se enfrentam neste domingo, às 19 horas, no estádio do Canindé, em São Paulo. O clube do ABC volta a disputar um partida oficial sete meses após a despedida do Paulistão-2020 enquanto o Peixe volta a campo quatro dias após encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro.
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aquiVelha fórmula
Para tentar repetir a campanha surpresa do ano passado, o Santo André trouxe de volta o técnico Paulo Roberto Santos e alguns jogadores que fizeram parte do elenco, como o goleiro Fernando Henrique e o zagueiro Rodrigo.
Novos meninos
Entre lesionados, poupados e jogadores em seleção de base, o Santos não terá 19 jogadores na partida deste domingo. O novo técnico, Ariel Holan, será apresentado apenas na segunda-feira, mas estará no Canindé para acompanhar a partida.Veja todas as informações da partida:
SANTO ANDRÉ X SANTOS
Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)Data/Horário: 28/2/2021, às 19hÁrbitro: Douglas Marques das FloresAssistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Bruno Silva de Jesus.VAR: Flávio Rodrigues de Souza
Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte
SANTO ANDRÉFernando Henrique; Marcos Martins, Rodrigo, Douglas e Giovanni; Vitinho Schimith, Marino e Gegê; Minho, Rone e Tiago Marques.Técnico: Paulo Roberto Santos
SANTOSVladimir, Sandro, Robson Reis, Alex e Wagner Leonardo; Vinícius Balieiro, Ivonei e Jean Mota; Arthur Gomes, Bruno Marques e Ângelo. Técnico: Marcelo Fernandes
Desfalques: João Paulo, John, Pará, Luiz Felipe, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Sandry, Lucas Braga e Soteldo (folga), Marinho (Covid), Marcos Leonardo e Renyer (Seleção Sub-18), Madson, Laércio, Jobson, Carlos Sánchez, Raniel e Kaio Jorge (lesionados)

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