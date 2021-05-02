Santo André x Palmeiras, Corinthians x São Paulo...saiba onde assistir aos jogos de domingo

O domingo (2) de futebol será agitado pelas competições ao longo do mundo. Pela rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o Santo André, fora de casa, às 20h de Brasília. A transmissão será feita pelo canal Premiere. Mais tarde, às 22h15, o clássico Majestoso movimenta o final da noite. Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neo Química Arena, pelo Paulistão.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
7h30 - Lazio x Genoa Serie A Tim Onde assistir: Estádio TNT Sports e Bandsports
9h30 - Ajax x Emmen Campeonato Holandês Onde assistir: ESPN Brasil
10h - Newcastle x ArsenalPremier League Onde assistir: Fox Sports
10h - Boca Juniors x Lanús Campeonato Argentino Onde assistir: ESPN
10h - Bologna x Fiorentina Serie A Tim Onde assistir: Estádio TNT Sports
10h - Napoli x Cagliari Serie A Tim Onde assistir: Estádio TNT Sports
10h - Sassuolo x Atalanta Serie A Tim Onde assistir: Estádio TNT Sports12h30 - Manchester United x Liverpool Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
13h - Zenit x Lokomotiv Moscou Campeonato RussoOnde assistir: Bandsports
13h15 - Udinese x Juventus Serie A Tim Onde assistir: Band e SporTV
14h - Nashville x Inter Miami MLSOnde assistir: ESPN
15h15 - Tottenham x Sheffield United Premier League Onde assistir: DAZN
15h45 - Sampdoria x Roma Serie A Tim Onde assistir: Bandsports e Estádio TNT Sports
16h - Valencia x Barcelona La Liga Onde assistir: ESPN Brasil
16h - Cruzeiro x América-MGCampeonato Mineiro Onde assistir: Globo e Premiere
16h - Juventude x Internacional Campeonato GaúchoOnde assistir: Premiere
16h - Portuguesa-RJ x Fluminense Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV
18h - Botafogo x Nova IguaçuCampeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV
19h - Caxias x Grêmio Campeonato Gaúcho Onde assistir: Premiere
20h - Guarani x Novorizontino Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere
20h - Santo André x Palmeiras Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere
22h15 - Ituano x Ponte Preta Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere
22h15 - Corinthians x São Paulo Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere