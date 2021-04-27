Santo André perde e Corinthians garante classificação no Paulistão

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A vitória sobre o Santos, por 2 a 0, no último domingo, encaminhou a classificação do Corinthians para as quartas de final do Paulistão-2021, mas a confirmação veio apenas nesta segunda-feira, com a derrota do Santo André por 1 a 0 para o Guarani. Com isso, a equipe do ABC, que também está no Grupo A, não pode mais alcançar o Timão, que assim garante vaga antecipada.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

GALERIA> Everaldo já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021

Bastava que ou Santo André ou Inter de Limeira não vencessem seus jogos nesta segunda para que os corintianos confirmassem a já virtual classificação. O time de Limeira adiou os planos, uma vez que venceu a Ponte Preta por 1 a 0, mas na segunda oportunidade de comemorar a vaga, a matemática funcionou e agora o Ramalhão só poderá chegar a 18 pontos e o Alvinegro já tem 21.

Sendo assim, o Corinthians já garante pelo menos a segunda posição no Grupo A. A liderança, porém, ainda depende das próximas rodadas, pois a Inter de Limeira tem nove pontos e mais 12 em disputa, podendo igualar o Timão e ultrapassar em número de vitórias (7 a 6). Isso pode ser definido já nesta quinta-feira, caso a equipe limeirense não vença o Palmeiras, no Allianz.