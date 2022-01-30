Santo André defende invencibilidade de três jogos contra o Corinthians pelo Paulistão

O retrospecto recente do Corinthians contra o Santo André, próximo adversário do Timão no Campeonato Paulista, não é favorável. As equipes se enfrentam no domingo (30), às 18h30, no Estádio Bruno José Daniel.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

O último encontro entre o Alvinegro e o Ramalhão aconteceu no Paulistão de 2020. Naquela ocasião, a Neo Química Arena sofreu com as chuvas de São Paulo, e o jogo terminou 1 a 1. Boselli fez o gol dos mandantes, enquanto Ronaldo descontou.

O Corinthians no entanto não vence o Santo André desde 2011. Naquela ocasião, Tite era o comandante do Time do Povo, que venceu a partida com gols de Paulo André e Edno.

Desde a última vitória do Corinthians em 2011, as equipes se enfrentaram três vezes, e o Ramalhão venceu duas partidas, todas pelo estadual paulista.

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No entanto, no retrospecto geral, o Timão leva ampla vantagem. São 35 partidas disputadas, com 16 vitórias do Corinthians, 13 empates e seis vitórias do Santo André. O Timão marcou 49 gols no total dos confrontos, enquanto o Ramalhão soma 30 gols no histórico entre as equipes.

Sob o comando de Thiago Caprini, o Santo André deve repetir a escalação do empate sem gols contra o Botafogo SA, com uma abordagem mais defensiva. A equipe está no Grupo D do Paulistão, ao lado de Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santos. Já o Timão está no Grupo A, com Água Santa, Guarani e Inter de Limeira.