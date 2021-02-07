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futebol

Santistas focam em sequência em casa por Libertadores

Próximos três desafios do Alvinegro Praiano serão disputados na Vila Belmiro. Equipe encerra participação no Brasileirão contra o Bahia, em Salvador...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 13:50

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 13:50

Crédito: Soteldo é esperança santista para alcançar vaga na Libertadores (Divulgação/Santos FC
O Santos volta de Goiânia sem ter o resultado esperado diante do Atlético Goianiense. Apesar disso, o técnico Cuca valorizou o ponto conquistado, e fez questão de destacar os próximos três jogos da equipe, que serão na Vila Belmiro. Para o treinador, a sequência será decisiva na briga pela vaga na Libertadores."Agora transfere para casa, com Coritiba, Corinthians e Fluminense. Encerra com o Bahia. Esse grupo está muito fechado, consciente do que deve fazer para estar na Libertadores do ano que vem. Não vai faltar esforço de ninguém para conseguir essa vaga".Autor do gol de empate na partida, Marcos Leonardo também quer o Santos focado nos três jogos seguidos em casa para garantir vaga na próxima Copa Libertadores da América.
Veja a tabela e faça sua simulação dos jogos finais do Brasileirão
"Aproveitar os três jogos em casa para buscar o objetivo que é a Libertadores. Vamos lutar do primeiro ao último minuto", disse o atacante santista.
O primeiro desses três jogos em casa do Santos será já no próximo sábado. O Peixe recebe o Coritiba, 19h, na Vila Belmiro.

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