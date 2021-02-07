Santistas focam em sequência em casa por Libertadores

O Santos volta de Goiânia sem ter o resultado esperado diante do Atlético Goianiense. Apesar disso, o técnico Cuca valorizou o ponto conquistado, e fez questão de destacar os próximos três jogos da equipe, que serão na Vila Belmiro. Para o treinador, a sequência será decisiva na briga pela vaga na Libertadores."Agora transfere para casa, com Coritiba, Corinthians e Fluminense. Encerra com o Bahia. Esse grupo está muito fechado, consciente do que deve fazer para estar na Libertadores do ano que vem. Não vai faltar esforço de ninguém para conseguir essa vaga".Autor do gol de empate na partida, Marcos Leonardo também quer o Santos focado nos três jogos seguidos em casa para garantir vaga na próxima Copa Libertadores da América.