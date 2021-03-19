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futebol

Santiago Tréllez, do São Paulo, está próximo de ser contratado pelo Sport

O atacante perdeu muito espaço no Tricolor e deve ir para o Leão por empréstimo
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Publicado em 19 de Março de 2021 às 15:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 15:58
Crédito: Fellipe Lucena
O atacante do São Paulo, Santiago Tréllez, deve deixar o clube para defender o Sport até o final de 2021, por empréstimo. De acordo com informações do Globo Esporte, confirmadas pelo Lance, há um acerto verbal quanto aos termos de contrato, faltando apenas a assinatura. Com o andamento esperado da negociação, o colombiano deve viajar ao Recife na próxima semana.
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A negociação entre o atleta e o clube já ocorre há algumas semanas, mas o maior problema para que o Sport contrate Tréllez é financeiro, visto que o clube terá que enfrentar um entrave para realizar a contratação.
O atacante é um alvo que o clube mira desde o ano passado, quando o Leão tentou contratá-lo ainda durante o Brasileirão. Na época, porém, as negociações não foram para frente.
No São Paulo desde 2018, Tréllez perdeu espaço em 2020, disputando somente 13 partidas e marcando apenas um gol. No ano anterior, 2019, foi emprestado ao Internacional, onde fez uma passagem sem gols, passando em branco em 13 partidos.Nesta temporada, o colombiano nem sequer foi inscrito para a disputa do Paulistão e, agora, procura outro clube para poder ter mais atuações e voltar a mostrar seu futebol.
Caso feche com o Sport, ele será a quinta contratação do Rubro-Negro para a temporada. Até o momento, o time nordestino contratou Toró, também do São Paulo, Neílton, Maxwell e Thiago Lopes.
Essa será a segunda passagem de Tréllez por um time do Nordeste, dado que, antes de fechar com o São Paulo, ele defendeu o Vitória. Durante sua carreira, jogou no Deportivo Pasto, La Equidad, Atlético Nacional e Independiente Medellín, todos da Colômbia, passou também pelo Vélez Sársfield e Arsenal de Sarandí, da Argentina, e ainda jogou no San Luis, Morelia, do México, e no Libertad, do Paraguai.

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