Santiago Tréllez, do São Paulo, está próximo de ser contratado pelo Sport

Crédito: Fellipe Lucena

O atacante do São Paulo, Santiago Tréllez, deve deixar o clube para defender o Sport até o final de 2021, por empréstimo. De acordo com informações do Globo Esporte, confirmadas pelo Lance, há um acerto verbal quanto aos termos de contrato, faltando apenas a assinatura. Com o andamento esperado da negociação, o colombiano deve viajar ao Recife na próxima semana.

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A negociação entre o atleta e o clube já ocorre há algumas semanas, mas o maior problema para que o Sport contrate Tréllez é financeiro, visto que o clube terá que enfrentar um entrave para realizar a contratação.

O atacante é um alvo que o clube mira desde o ano passado, quando o Leão tentou contratá-lo ainda durante o Brasileirão. Na época, porém, as negociações não foram para frente.

No São Paulo desde 2018, Tréllez perdeu espaço em 2020, disputando somente 13 partidas e marcando apenas um gol. No ano anterior, 2019, foi emprestado ao Internacional, onde fez uma passagem sem gols, passando em branco em 13 partidos.Nesta temporada, o colombiano nem sequer foi inscrito para a disputa do Paulistão e, agora, procura outro clube para poder ter mais atuações e voltar a mostrar seu futebol.

Caso feche com o Sport, ele será a quinta contratação do Rubro-Negro para a temporada. Até o momento, o time nordestino contratou Toró, também do São Paulo, Neílton, Maxwell e Thiago Lopes.