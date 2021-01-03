Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Santa Cruz e Ituano empatam no Arruda e perdem chance de assumir liderança de grupo na Série C
futebol

Santa Cruz e Ituano empatam no Arruda e perdem chance de assumir liderança de grupo na Série C

Tricolor abre o placar com Didira, e Galo empata no segundo tempo com André Castro
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2021 às 20:41

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 20:41

Crédito: Rafael Melo/Santa Cruz
Em partida que valia a liderança do quadrangular da Série C do Brasileiro, Santa Cruz e Ituano ficaram no empate por 1 a 1, no Arruda, na noite deste domingo. O Tricolor pernambucano abriu o placar com Didira, mas perdeu Bileu, expulso no primeiro tempo, e viu o clube paulista empatar com André Castro na etapa final.
+ Renovam ou saem? Confira 30 bons jogadores do futebol brasileiro em último ano de contrato
Com o empate, os dois times foram a cinco pontos e perderam a chance de assumir a liderança do Grupo C. Por ter mais gols marcados (cinco contra quatro), o Ituano leva vantagem e fica na segunda colocação. O Santa Cruz é o terceiro, enquanto o Brusque é o líder, com seis pontos, e Vila Nova é o lanterna, com quatro.
Em busca do acesso à Série B de 2021, o Santa Cruz a campo para a quinta e penúltima rodada do quadrangular no próximo sábado, às 17h (de Brasília), diante do Vila Nova, em Goiânia. Na segunda-feira (11), às 20h, o Ituano visita o Brusque, no Augusto Bauer, em Santa Catarina.
+ Confira a tabela completa da Série C do Brasileirão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santa cruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados