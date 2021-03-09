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Sangue Rubro-Negro: Flamengo reabre campanha em parceria com Hemorio; saiba detalhes

Ação ocorrerá paralelamente na sede social do clube, na Gávea, e no Hemorio, no Centro do Rio, e todos os voluntários ganharão máscaras...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 17:20

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 17:20
Crédito: Divulgação/Flamengo
Está de volta a campanha 'Sangue Rubro-Negro', fruto da parceria entre Flamengo e Hemorio para incentivar a doação de sangue. Ao longo deste mês de março, máscaras do clube carioca serão distribuídas a todos que comparecerem ao Hemorio, na Rua Frei Caneca, no Centro do Rio de Janeiro, e participarem como voluntários.
+ Teve custo-benefício? Confira os clubes que mais gastaram por ponto conquistado no Brasileirão 2020Além da ação no Hemorio, colaboradores, atletas e associados do Rubro-Negro poderão participar da campanha, no dia 19 de março, quando a equipe do Hemorio estará na sede social da Gávea, das 10h às 15h, fazendo coleta de sangue no salão de festas do parquinho. Para respeitar o distanciamento social recomendado pelas autoridades e os protocolos de segurança, os frequentadores do clube poderão agendar sua doação por e-mail.
A doação de sangue é imprescindível para que as unidades de saúde continuem atendendo pacientes em tratamentos e cirurgias. A única forma de garantir o suprimento de sangue é através de doações voluntárias.
+ Confira a tabela completa do Carioca 2021
A ação tem apoio da Sportsbet.io, patrocinadora do futebol rubro-negro, e todas as máscaras distribuídas na campanha - sujeitas a disponibilidade - são confeccionadas por microempreendedores do Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro. Para mais informações sobre doação de sangue e conferir se você está apto a doar, acesse www.hemorio.rj.gov.br.

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