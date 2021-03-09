Sangue Rubro-Negro: Flamengo reabre campanha em parceria com Hemorio; saiba detalhes

Crédito: Divulgação/Flamengo

Está de volta a campanha 'Sangue Rubro-Negro', fruto da parceria entre Flamengo e Hemorio para incentivar a doação de sangue. Ao longo deste mês de março, máscaras do clube carioca serão distribuídas a todos que comparecerem ao Hemorio, na Rua Frei Caneca, no Centro do Rio de Janeiro, e participarem como voluntários.

+ Teve custo-benefício? Confira os clubes que mais gastaram por ponto conquistado no Brasileirão 2020Além da ação no Hemorio, colaboradores, atletas e associados do Rubro-Negro poderão participar da campanha, no dia 19 de março, quando a equipe do Hemorio estará na sede social da Gávea, das 10h às 15h, fazendo coleta de sangue no salão de festas do parquinho. Para respeitar o distanciamento social recomendado pelas autoridades e os protocolos de segurança, os frequentadores do clube poderão agendar sua doação por e-mail.

A doação de sangue é imprescindível para que as unidades de saúde continuem atendendo pacientes em tratamentos e cirurgias. A única forma de garantir o suprimento de sangue é através de doações voluntárias.

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