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futebol

Sangue Rubro-Negro: Flamengo abre campanha em parceria com Hemorio

Neste mês, quem for ao Hemorio e participar da campanha receberá uma máscara do Fla...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 16:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 16:40
Crédito: Divulgação
A fim de incentivar as doações de sangue, o Flamengo, em parceria com o Hemorio, abriu a campanha #SangueRubroNegro. Por conta do isolamento social devido à pandemia do coronavírus, os estoques dos bancos de sangue do Brasil estão baixos. Assim, durante o mês de setembro, serão distribuídas máscaras do Fla a quem comparecer ao Hemorio, no Centro do Rio de Janeiro.
- Com o isolamento social em razão da pandemia do coronavírus, os bancos de sangue do Brasil estão com os estoques baixos. Pensando nisso, Flamengo e Hemorio se uniram na campanha Sangue Rubro-Negro, que busca incentivar a Maior Torcida do Mundo a doar sangue - publicou o clube - veja o post abaixo.
A ação tem apoio do Banco BRB, patrocinador master do futebol, e todas as máscaras distribuídas - sujeitas a disponibilidade - são confeccionadas por pequenos empreendedores do Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro. O Hemorio fica na Rua Frei Caneca, nº 8. Mais informações disponíveis nos sites oficiais do Flamengo e do Hemorio ( http://www.hemorio.rj.gov.br/ ).

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