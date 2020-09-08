Sangue Rubro-Negro: Flamengo abre campanha em parceria com Hemorio

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A fim de incentivar as doações de sangue, o Flamengo, em parceria com o Hemorio, abriu a campanha #SangueRubroNegro. Por conta do isolamento social devido à pandemia do coronavírus, os estoques dos bancos de sangue do Brasil estão baixos. Assim, durante o mês de setembro, serão distribuídas máscaras do Fla a quem comparecer ao Hemorio, no Centro do Rio de Janeiro.

- Com o isolamento social em razão da pandemia do coronavírus, os bancos de sangue do Brasil estão com os estoques baixos. Pensando nisso, Flamengo e Hemorio se uniram na campanha Sangue Rubro-Negro, que busca incentivar a Maior Torcida do Mundo a doar sangue - publicou o clube - veja o post abaixo.