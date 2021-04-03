Sandry tem lesão no joelho e pode perder resto da temporada

O volante Sandry sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve perder o resto da temporada do Santos. O jogador teve um entorse no joelho direito no treino desta sexta-feira e o resultado do exame apontou a lesão no ligamento cruzado.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaDe acordo com o Santos, ele deve passar por uma cirurgia nos próximos dias e a previsão para a recuperação é de seis a oito meses. A lesão é a mesma sofrida pelo uruguaio Carlos Sánchez, que está afastado dos gramados desde outubro e tem previsão de volta para maio.
Sem Sandry, o técnico Ariel Holan tem mais um problema para o confronto de ida diante do San Lorenzo, pela terceira fase da Copa Libertadores. O atacante Kaio Jorge passa por um trabalho de reequilíbrio muscular e também está fora do jogo. Soteldo só voltou da Venezuela na quinta, não treinou com o elenco e é dúvida.O Santos viaja neste domingo, 4 de abril, para a Argentina e enfrenta o San Lorenzo na terça-feira (6), 21h30min. O jogo de volta está marcado para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, devido as medidas restritivas no estado de São Paulo.