Sandry tem lesão no joelho e pode perder resto da temporada

Crédito: Ivan Storti/Santos

O volante Sandry sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve perder o resto da temporada do Santos. O jogador teve um entorse no joelho direito no treino desta sexta-feira e o resultado do exame apontou a lesão no ligamento cruzado.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaDe acordo com o Santos, ele deve passar por uma cirurgia nos próximos dias e a previsão para a recuperação é de seis a oito meses. A lesão é a mesma sofrida pelo uruguaio Carlos Sánchez, que está afastado dos gramados desde outubro e tem previsão de volta para maio.