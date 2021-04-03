Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sandry tem lesão no joelho e pode perder resto da temporada

O volante sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito no treino desta sexta e deve ficar de seis a nove meses afastado dos gramados...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 14:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2021 às 14:01
Crédito: Ivan Storti/Santos
O volante Sandry sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve perder o resto da temporada do Santos. O jogador teve um entorse no joelho direito no treino desta sexta-feira e o resultado do exame apontou a lesão no ligamento cruzado.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaDe acordo com o Santos, ele deve passar por uma cirurgia nos próximos dias e a previsão para a recuperação é de seis a oito meses. A lesão é a mesma sofrida pelo uruguaio Carlos Sánchez, que está afastado dos gramados desde outubro e tem previsão de volta para maio.
Sem Sandry, o técnico Ariel Holan tem mais um problema para o confronto de ida diante do San Lorenzo, pela terceira fase da Copa Libertadores. O atacante Kaio Jorge passa por um trabalho de reequilíbrio muscular e também está fora do jogo. Soteldo só voltou da Venezuela na quinta, não treinou com o elenco e é dúvida.O Santos viaja neste domingo, 4 de abril, para a Argentina e enfrenta o San Lorenzo na terça-feira (6), 21h30min. O jogo de volta está marcado para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, devido as medidas restritivas no estado de São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados