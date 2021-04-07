Sandry passa por cirurgia e dá início ao processo de recuperação

O volante Sandry passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito nesta quarta-feira (7). Ele foi operado pelo Dr. Moisés Cohen, no Hospital Albert Einstein, e acompanhado pelo Departamento Médico do Santos. O procedimento transcorreu tranquilamente, sem intercorrências. O jogador está imobilizado e deve iniciar o trabalho de fisioterapia nos próximos dias. A previsão de retorno aos gramados é de seis a nove meses.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaSandry teve uma entorse no joelho direito no treino da sexta-feira e o resultado do exame apontou a lesão no ligamento cruzado. A lesão é a mesma sofrida pelo uruguaio Carlos Sánchez, que está afastado dos gramados desde outubro e tem previsão de volta para maio. Destaque da base, ele atuou em 36 jogos pela camisa do Santos.Com apenas 18 anos, Sandry ocupava a titularidade no meio de campo santista e é considerado o herdeiro de Diego Pituca, que foi vendido ao futebol japonês. O jogador foi Campeão Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira ao lado de Kaio Jorge e foi titular na final da última Libertadores da América diante o Palmeiras.