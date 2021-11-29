Sandry ganha elogios de Carille, que faz um alerta: "Sem pressa"

O volante Sandry participou de mais uma partida do Santos após voltar de uma lesão sofrida em abril, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante treino. O jogador entrou nos minutos finais do segundo tempo contra o Fortaleza e, mais uma vez, entrou na etapa final contra o Internacional.O técnico Fábio Carille fez questão de elogiar o jogador, mas pregou cautela para o retorno. A lesão do jogador levou mais de oito meses para uma recuperação 100%, o que faz o jogador ainda buscar o melhor ritmo de jogo. O camisa 6 só deve voltar jogar 90 minutos na próxima temporada."Temos que ter cuidado com o Sandry. Existe um protocolo de oito meses que chegaremos em 7 de dezembro. Colocamos um pouco contra o Fortaleza, mais tempo hoje. Vamos ter paciência, sem pressa para o momento que iniciará ou não. É um grande jogador", comentou o treinador.