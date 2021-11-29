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futebol

Sandry ganha elogios de Carille, que faz um alerta: "Sem pressa"

Menino da Vila voltou ao futebol após passar por delicada cirurgia no joelho, mas ainda está sendo preparado antes de reassumir vaga no time titular do Santos...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 09:00

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 09:00

O volante Sandry participou de mais uma partida do Santos após voltar de uma lesão sofrida em abril, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante treino. O jogador entrou nos minutos finais do segundo tempo contra o Fortaleza e, mais uma vez, entrou na etapa final contra o Internacional.O técnico Fábio Carille fez questão de elogiar o jogador, mas pregou cautela para o retorno. A lesão do jogador levou mais de oito meses para uma recuperação 100%, o que faz o jogador ainda buscar o melhor ritmo de jogo. O camisa 6 só deve voltar jogar 90 minutos na próxima temporada."Temos que ter cuidado com o Sandry. Existe um protocolo de oito meses que chegaremos em 7 de dezembro. Colocamos um pouco contra o Fortaleza, mais tempo hoje. Vamos ter paciência, sem pressa para o momento que iniciará ou não. É um grande jogador", comentou o treinador.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Carille vem optando por Vinicius Zanocelo e Felipe Jonatan como volantes. Camacho, que também se recuperou de lesão recentemente, entra em alguns momentos específicos.
Crédito: SandryentrouemcampoporpoucosminutoscontraFortalezaeInternacional(IvanStorti/SantosFC

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