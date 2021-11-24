Sandry é a novidade na lista de relacionados do Santos para o jogo contra o Fortaleza

O Santos divulgou no final desta tarde os nomes dos atletas que estarão à disposição do técnico Fábio Carille no confronto contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro.Após mais de 8 meses, o volante Sandry está relacionado. Ele se recuperou de uma lesão sofrida em abril, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante treino. Marinho também está de volta após se recuperar de um desconforto na coxa.
Por outro lado, o lateral Madson não estará junto com a equipe. Ele sentiu um desconforto na perna esquerda e não foi liberado pelo Departamento Médico do Santos para a partida contra o Fortaleza.Confira os relacionados:
Goleiros: João Paulo, JandreiLaterais: Felipe Jonatan, Pará e MoraesZagueiros: Luiz Felipe, Wagner Leonardo, Robson Reis, Danilo Boza e KaikyMeio-campistas: Sandry, Vinícius Balieiro, Carlos Sánchez, Camacho, Vinícius Zanocelo e Gabriel PiraniAtacantes: Raniel, Marcos Guilherme, Ângelo, Marinho, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Matías Lacava e Diego Tardelli