Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sandry é a novidade na lista de relacionados do Santos para o jogo contra o Fortaleza
Sandry é a novidade na lista de relacionados do Santos para o jogo contra o Fortaleza

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 19:30

LanceNet

O Santos divulgou no final desta tarde os nomes dos atletas que estarão à disposição do técnico Fábio Carille no confronto contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro.Após mais de 8 meses, o volante Sandry está relacionado. Ele se recuperou de uma lesão sofrida em abril, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante treino. Marinho também está de volta após se recuperar de um desconforto na coxa.
Por outro lado, o lateral Madson não estará junto com a equipe. Ele sentiu um desconforto na perna esquerda e não foi liberado pelo Departamento Médico do Santos para a partida contra o Fortaleza.Confira os relacionados:
Goleiros: João Paulo, JandreiLaterais: Felipe Jonatan, Pará e MoraesZagueiros: Luiz Felipe, Wagner Leonardo, Robson Reis, Danilo Boza e KaikyMeio-campistas: Sandry, Vinícius Balieiro, Carlos Sánchez, Camacho, Vinícius Zanocelo e Gabriel PiraniAtacantes: Raniel, Marcos Guilherme, Ângelo, Marinho, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Matías Lacava e Diego Tardelli
Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados