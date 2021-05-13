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Sancho e Haaland brilham, Borussia Dortmund vence o RB Leipzig e é campeão da Copa da Alemanha

Equipe aurinegra faz primeiro tempo fenomenal, Sancho e Haaland marcam duas vezes cada um e Borussia Dortmund chega ao quinto título da competição nacional...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 17:50

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 17:50
Crédito: JOHN MACDOUGALL / POOL / AFP
O Borussia Dortmund é o campeão da Copa da Alemanha. Nesta quinta-feira, o time aurinegro encarou o RB Leipzig no Estádio Olímpico de Berlim e a equipe de Edin Terzic não tomou conhecimento do rival. Com dois gols de Sancho e dois de Haaland, os amarelos venceram por 4 a 1. Foi o quinto título do clube. ​Dani Olmo descontou para os Touros.
+ Veja a tabela da BundesligaMASSACRE NO PRIMEIRO TEMPOO Borussia Dortmund não sentiu o peso da final e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. Apesar de ver o RB Leipzig ter mais posse de bole e finalizar mais vezes, a eficiência aurinegra prevaleceu para a conquista de mais um título nacional.
SHOW DE SANCHOUm dos principais nomes do Borussia Dortmund, Sancho foi a principal estrela dos 45 minutos iniciais, com dois gols marcados. Aos cinco minutos, após bola recuperada no campo de ataque, o camisa 7 bateu de chapa e sem dar chances para Gulácsi. Nos acréscimos, após contra-ataque, o inglês deixou Halstenberg no chão depois de passe de Reus antes de fazer o gol.
+ Final da Champions muda de lugar e terá torcida: veja como anda a liberação de público pelo mundo​PASSOU O COMETAArtilheiro aurinegro, o atacante Erling Haaland também deixou sua marca. Aos 28 minutos, o norueguês recebeu de Reus, apostou corrida com Upamecano, ganhou no corpo do zagueiro francês e fez um belo gol. No fim, o centroavante fechou o placar em contra-ataque. São 39 gols do camisa 9 em 39 partidas na temporada.​DESCONTOUNo segundo tempo, o Borussia Dortmund diminuiu o ritmo e viu o RB Leipzig criar algumas chances. Logo no primeiro lance, Nkunku acertou a trave. Aos 25, Dani Olmo acertou chute da entrada da área e diminuiu a vantagem aurinegra para 3 a 1.

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