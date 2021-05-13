Sancho e Haaland brilham, Borussia Dortmund vence o RB Leipzig e é campeão da Copa da Alemanha

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O Borussia Dortmund é o campeão da Copa da Alemanha. Nesta quinta-feira, o time aurinegro encarou o RB Leipzig no Estádio Olímpico de Berlim e a equipe de Edin Terzic não tomou conhecimento do rival. Com dois gols de Sancho e dois de Haaland, os amarelos venceram por 4 a 1. Foi o quinto título do clube. ​Dani Olmo descontou para os Touros.

+ Veja a tabela da BundesligaMASSACRE NO PRIMEIRO TEMPOO Borussia Dortmund não sentiu o peso da final e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. Apesar de ver o RB Leipzig ter mais posse de bole e finalizar mais vezes, a eficiência aurinegra prevaleceu para a conquista de mais um título nacional.

SHOW DE SANCHOUm dos principais nomes do Borussia Dortmund, Sancho foi a principal estrela dos 45 minutos iniciais, com dois gols marcados. Aos cinco minutos, após bola recuperada no campo de ataque, o camisa 7 bateu de chapa e sem dar chances para Gulácsi. Nos acréscimos, após contra-ataque, o inglês deixou Halstenberg no chão depois de passe de Reus antes de fazer o gol.