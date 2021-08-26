Sánchez pede desculpas após jogar braçadeira do Santos no chão

Crédito: Ivan Storti/santosFC

O meia Carlos Sánchez pediu desculpa à torcida do Santos nas redes sociais pela revolta ao ser substituído na derrota para o Athletico-PR pelo duelo de ida das quartas da Copa do Brasil. O uruguaio foi substituído aos 43 minutos do segundo tempo, mas ficou irritado e jogou a braçadeira de capitão no chão. O jogo já estava 1 a 0 para o Furacão e caminhando para os minutos finais.- Hoje eu quero falar de arrependimento. Um cabeça-quente e frustrado por resultados ruins não mede suas ações. Quero pedir desculpas a todos os torcedores santistas por aquele ato imaturo que realizei hoje ao sair de campo. Sou um dos maiores desse time e devo dar o exemplo aos mais novos e honrar o lugar que foi designado para mim. Amo o Santos e assim como me sinto respeitado por todos, devo ter esse mesmo respeito por este grande clube e sua rica história. Os resultados e o meu desempenho pessoal não me deixam feliz, continuarei trabalhando dia a dia com meus companheiros para que todos juntos possamos reverter essa fase ruim - desabafou Sánchez no Instagram.

Na entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz minimizou o ato do camisa 7 e mostrou descontentamento com a pergunta, deixando claro que a relação com Sánchez é boa.- É muito mais fofoca que análise de futebol. Nem vi esse lance. Ele ficou chateado por sair, mas correu o jogo todo e está tudo certo. Tenho relação especial e ótima com ele, um dos maiores do futebol brasileiro...Nem tinha visto esse lance. A gente gosta de colocar em pauta para ver se rende, mas minha relação é muito positiva com ele. Tomara que repercuta bem o que estou falando, mas se achar que não, pergunte a ele. Falar que se dão bem, para ver se essa informação rende assim também - ressaltou Diniz.