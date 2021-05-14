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futebol

Sánchez mostra confiança em retorno ao Santos: "Dar o melhor de mim como sempre fiz"

Jogador está em fase final de recuperação de cirurgia no joelho e deve voltar no Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 22:36

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 22:36

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O uruguaio Carlos Sánchez está próximo de retornar aos gramados após uma lesão de rompimento do ligamento do joelho esquerdo, que aconteceu em outubro de 2020.O jogador já está liberado pelo departamento médico, mas ainda recupera a parte física para voltar. A comissão técnica do Peixe prega cautela pela volta por se tratar de um atleta de 36 anos.
Em sua rede social, o camisa 7 comentou sobre a volta, que deve acontecer no Campeonato Brasil.
- Me sinto mais perto de jogar novamente! Com a tranquilidade e confiança que posso estar disponível para dar o melhor de mim como sempre fiz - disse Sánchez.O jogador é um dos líderes do time e o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube, com 25 gols, atrás apenas de Copete, com 26. O uruguaio tem contrato até o meio deste ano e negocia sua renovação com o Peixe. A ideia da diretoria alvinegra é um acordo por produtividade.

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