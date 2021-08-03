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futebol

Sánchez comemora primeira vitória fora de casa do Santos no Brasileirão

Uruguaio admitiu a má atuação do Santos diante da Chapecoense, mas destacou a importância de conquistar a primeira vitória como visitante na competição...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 10:01

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 10:01
Crédito: Divulgação / Santos
A vitória do Santos contra a Chapecoense foi a primeira do time da Vila Belmiro fora de casa no Campeonato Brasileiro. Com Fernando Diniz, essa foi apenas a segunda vitória longe dos domínios santistas. A primeira aconteceu na Copa do Brasil, quando o Peixe bateu o Cianorte por 2 a 0.O gol da vitória do Alvinegro Praiano foi marcado pelo Uruguaio Carlos Sánchez, o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos com 28 gols. Em entrevista à Santos TV após o jogo, o jogador destacou a importância de vencer fora de casa após tanto tempo.
- Tem jogo que acontece isso. Jogamos bem, mas perde, e hoje não jogamos tão bem, mas ganhamos. Fazia tempo que a gente não vencia fora de casa. É importante para uma remontada e manter essa pegada da vitória. Estávamos precisando ganhar fora, serve muito para dar moral e confiança para todo mundo. Quinta-feira tem mais e domingo tem clássico - disse Sánchez.Na quinta-feira, em Juazeiro, o Santos enfrenta a Juazeirense, pelo jogo da volta na Copa do Brasil. No domingo, o duelo é contra o Corinthians, na Vila Belmiro. Na semana seguinte, o Peixe vira a chave e foca na Copa Sul-Americana para o primeiro confronto das quartas de final contra o Libertad, em casa.

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