Sánchez agradece ao Santos e comemora retorno ao gramados

Após quase nove meses fora dos gramados, o meia Carlos Sánchez voltou a ser opção no banco para o Santos e fez sua estreia na temporada entrando aos 13 minutos do segundo tempo no empate em 2 a 2 contra o Grêmio, nesta quinta-feira, em Porto Alegre. Em suas redes sociais, Sánchez comemorou o retorno.- Quero agradecer ao Santos, aos meus companheiros e, principalmente, ao departamento médico do clube pelo meu retorno aos gramados. Isso não seria possível sem a ajuda de todos vocês. Além disso, quero agradecer também à nação santista pelo apoio e carinho ao longo desses 8 meses. Vocês foram a força essencial para eu seguir acreditando e trabalhando. Estou muito feliz por ter voltado. O uruguaio voltou! Aqui é Santos! ?? - comemorou Sánchez em seu Instagram.
O uruguaio foi operado em outubro do ano passado após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória de 3 a 2 do Peixe diante o Olímpia, pela Copa Libertadores da América. Treinando com o elenco principal desde abril, o retorno do uruguaio em jogos oficiais agora só dependia do condicionamento físico dele.O jogador renovou com o Santos no início de junho. Com 36 anos, o uruguaio é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe com 25 gols marcados e pode se tornar o maior se chegar a 27 gols, ultrapassando o Copete. O novo vínculo de Carlos Sánchez com o clube vai até 22 de julho de 2023.