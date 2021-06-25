Sánchez agradece ao Santos e comemora retorno ao gramados

Após quase nove meses fora dos gramados, o meia Carlos Sánchez voltou a ser opção no banco para o Santos e fez sua estreia na temporada entrando aos 13 minutos do segundo tempo no empate em 2 a 2 contra o Grêmio, nesta quinta-feira, em Porto Alegre. Em suas redes sociais, Sánchez comemorou o retorno.- Quero agradecer ao Santos, aos meus companheiros e, principalmente, ao departamento médico do clube pelo meu retorno aos gramados. Isso não seria possível sem a ajuda de todos vocês. Além disso, quero agradecer também à nação santista pelo apoio e carinho ao longo desses 8 meses. Vocês foram a força essencial para eu seguir acreditando e trabalhando. Estou muito feliz por ter voltado. O uruguaio voltou! Aqui é Santos! ?? - comemorou Sánchez em seu Instagram.