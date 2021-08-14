Samuel Xavier vê Fluminense acostumado a 'virar a chave' e avalia possibilidade salto no Brasileirão

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Depois do empate com o Barcelona de Guayaquil (EQU) na Libertadores, o Fluminense vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro. Vindo de três derrotas consecutivas, a equipe busca recuperação para sonhar com o G6. Neste domingo, o Tricolor visita o Internacional, às 20h30, pela 16ª rodada, no Estádio Beira-Rio. O lateral-direito Samuel Xavier destacou a importância da competição.

- A gente já está nessa pegada de virar a chave entre as três competições. Sabemos o quanto isso é difícil, pois junta tudo, lado psicológico e cansaço, mas temos que enfrentar isso. Temos esse jogo contra o Internacional, fora de casa, e precisamos recuperar as posições no Brasileiro - disse o lateral ao site oficial.

Veja a tabela do Brasileirão

O Flu está no 13º lugar na tabela de classificação do Brasileirão, com 17 pontos e um jogo a menos (contra o Juventude). Para Samuel Xavier, esta é uma forma de se reerguer na competição nacional e também ganhar mais confiança para a Libertadores na próxima quinta-feira, no Equador.