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futebol

Samuel Xavier, novo reforço do Fluminense, testa positivo para Covid-19

Lateral foi anunciado na última sexta-feira e assinou com o Tricolor até o fim de 2022...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 11:53

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 11:53
Crédito: Divulgação/Fluminense
Anunciado oficialmente na última sexta-feira, o lateral-direito Samuel Xavier testou positivo para Covid-19. A assessoria do clube informou que o jogador está afastado dos treinamentos e já cumpre isolamento.> Fluminense termina Brasileirão com a quinta melhor marca desde 2003Ex-Ceará, Samuel Xavier assinou com o Tricolor das Laranjeiras até o fim de 2022 e já teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Contudo, o lateral não seria utilizado na partida contra a Portuguesa, neste domingo, válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca, às 16h.> Veja a tabela da LibertadoresO Fluminense aguarda a decisão da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras, marcado para este domingo, para saber se entra na primeira fase da Libertadores ou na fase de grupos.
Se entrar na primeira fase, a partida de estreia na competição será na próxima quarta-feira, diante do Ayacucho, do Peru, no Rio de Janeiro. Com este cenário, Samuel Xavier estaria fora do confronto, uma vez que ainda não teria cumprido os dias de isolamento necessários.

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