Samuel Xavier, novo reforço do Fluminense, testa positivo para Covid-19

Anunciado oficialmente na última sexta-feira, o lateral-direito Samuel Xavier testou positivo para Covid-19. A assessoria do clube informou que o jogador está afastado dos treinamentos e já cumpre isolamento.> Fluminense termina Brasileirão com a quinta melhor marca desde 2003Ex-Ceará, Samuel Xavier assinou com o Tricolor das Laranjeiras até o fim de 2022 e já teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Contudo, o lateral não seria utilizado na partida contra a Portuguesa, neste domingo, válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca, às 16h.> Veja a tabela da LibertadoresO Fluminense aguarda a decisão da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras, marcado para este domingo, para saber se entra na primeira fase da Libertadores ou na fase de grupos.