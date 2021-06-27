Samuel Xavier, do Fluminense, faz postagem polêmica na véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Na tarde deste domingo, o lateral-direito Samuel Xavier, do Fluminense, fez uma postagem no Instagram que foi acusada por torcedores de ter sido homofóbica. Na publicação, o jogador transcreveu um trecho da Bíblia que diz "É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa".

> Relembre os gols mais importantes de Fred com a camisa do Fluminense A publicação polêmica ocorre na véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. O Fluminense, que joga neste domingo, inclusive, preparou uma série de homenagens para a data. A camisa branca terá os números e o patch #TimeDeTodos nas cores do do arco-íris - símbolo da luta contra a homofobia. Além disso, a braçadeira de capitão também estará nas cores do arco-íris.

O clube ainda anunciou que fará leilão de camisas personalizadas usadas contra o Corinthians. Em parceria com a Play for a Cause, essas camisas estarão disponíveis a partir deste domingo para lances por meio do site playforacause.com.br, até o dia 4 de julho. A receita líquida, segundo informou o Fluminense, será destinada para luta contra homofobia.

> Veja a tabela do Brasileirão RELEMBRE A NOTA PUBLICADA PELO FLUMINENSE

O Fluminense entra em campo neste domingo, dia 27, em busca da vitória e da conscientização. Na estreia da nova segunda camisa, a Armadura branca terá duas homenagens ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Os números dos atletas estarão nas cores do arco-íris - símbolo da luta contra a homofobia -, assim como o patch com a hashtag #TimeDeTodos no peito.

Além disso, a braçadeira de capitão também será nas cores do arco-íris. Em parceria com a Play for a Cause, camisas usadas pelos jogadores estarão disponíveis a partir deste domingo para lances por meio do site playforacause.com.br, até o dia 4 de julho.

A ação faz parte da campanha “Time de Todos”, promovida pelo clube com o objetivo de mostrar que não existe mais espaço no mundo para qualquer tipo de preconceito, começando pelo futebol. Conteúdos sobre o assunto ganharão espaço nos perfis do clube nas redes sociais. O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ é celebrado mundialmente em 28 de junho.