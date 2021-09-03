Samuel Xavier comenta chance de gol perdida em empate do Fluminense: 'Tento caprichar muito'

O Fluminense empatou com o Juventude por 1 a 1, nesta quinta-feira, no Maracanã, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Samuel Xavier comentou a chance de gol que perdeu no segundo tempo e lamentou o resultado. No entanto, o jogador destacou que ainda há aspectos em que a equipe pode evoluir.- Foi um lance muito bom, a gente faz um treino para chegar desse lado, eu tentei achar de primeira a bola, acho que tento caprichar muito, se eu só acertasse o gol seria bom. Infelizmente, o futebol é assim, mas é bola para frente, empate ruim que não estava nos nossos planos, mas temos que evoluir para dar - afirmou.