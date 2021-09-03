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futebol

Samuel Xavier comenta chance de gol perdida em empate do Fluminense: 'Tento caprichar muito'

Fluminense empatou com o Juventude no Maracanã após gol contra de Lucca; Arias marcou para o Tricolor...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 21:34

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 21:34
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense empatou com o Juventude por 1 a 1, nesta quinta-feira, no Maracanã, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Samuel Xavier comentou a chance de gol que perdeu no segundo tempo e lamentou o resultado. No entanto, o jogador destacou que ainda há aspectos em que a equipe pode evoluir.- Foi um lance muito bom, a gente faz um treino para chegar desse lado, eu tentei achar de primeira a bola, acho que tento caprichar muito, se eu só acertasse o gol seria bom. Infelizmente, o futebol é assim, mas é bola para frente, empate ruim que não estava nos nossos planos, mas temos que evoluir para dar - afirmou.
O lateral-direito também aproveitou para elogiar o novo técnico, Marcão, e disse que a equipe está no caminho da recuperação no Brasileiro.
- Trabalho muito bom, o Marcão vem dando bastante confiança para jogarmos, para ajustar essa saída de bola. A gente está evoluindo, vamos dar continuidade no trabalho para alcançarmos voos altos no Campeonato Brasileiro - comentou.
> Confira a classificação da Série A do BrasileirãoNa próxima terça, o Fluminense enfrenta a Chapecoense, às 21h30, na Arena Condá. O jogo é válido pela 19ª rodada do Brasileirão e será transmitido pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

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