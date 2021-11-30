Samuel Eto'o elogia Vinícius Júnior, mas coloca companheiro acima: 'Benzema é Deus no Real Madrid'

Samuel Eto'o, ex-atacante de Camarões, elogiou o atacante Vinícius Júnior, mas afirmou que Benzema está na frente do brasileiro no Real Madrid. O embaixador da Copa do Mundo do Qatar atendeu diversos veículos e comentou sobre a progressão do camisa 20 merengue.- Todos me perguntam por ele (Vinícius Júnior), mas e Benzema? Karim está acima de todos, há coisas que não entendo no futebol. É o líder do Real Madrid. Vinícius é um bom jogador e que será importante no futebol, mas tem que dar o espaço de Deus para Deus: Benzema é Deus no Real Madrid. Vinícius Júnior é incrível e é claro que se continuar assim, chegará no nível dos melhores.

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O ex-jogador também comentou sobre o atual momento de Neymar, mas fugiu de polêmicas e disse que o camisa 10 do Paris Saint-Germain segue sendo um dos melhores atletas do mundo.

- Segue sendo um dos melhores do mundo. Se nos pedem para eleger os três jogadores do mundo, muitos optam por Neymar. Não é que pode ser um dos melhores, ele já é.

Na Seleção Brasileira, Neymar é o presente, enquanto Vinícius Júnior é o futuro. No entanto, o jogador do Real Madrid segue lutando firme por um lugar no 11 de Tite, enquanto o protagonista do PSG faz uma temporada abaixo da média e volta a sofrer com lesão.