Sampdoria x Juventus: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP

Neste sábado, a Juventus viaja até Genoa para enfrentar a Sampdoria, às 14h (de Brasília). Válido pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, o confronto mostra uma Juve que quer aproveitar um momento mais fraco do Milan para assumir a liderança do torneio.

A Juve vai chegar na liderança? Veja a tabelaA Sampdoria se encontra hoje exatamente no meio da tabela. Na décima colocação do Italiano, a equipe sente uma grande dificuldade em manter uma série positiva de vitórias. Contra a Juventus, o time treinado por Claudio Ranieri terá um grande desafio pela frente.

Visitantes, os jogadores da Juventus encontram um confronto fundamental para achar o caminho da liderança. Quatro pontos atrás do Milan, primeiro colocado do Italiano, o time de Andrea Pirlo tem uma chance de colar em seu adversário na rodada.

A Juventus segue com uma grande dificuldade para mostrar-se como uma equipe capaz de se manter no topo da tabela e superar os seus adversários. Pirlo aparenta ainda ter dificuldades naturais em sua primeira temporada como treinador, e o time aos poucos consegue se encaixar.FICHA TÉCNICASampdoria x Juventus

Data e horário: 30/01/2021, às 14h (de Brasília)Local: Luigi Ferraris, em Genoa (ITA)Árbitro: Michael FabbriAssistentes: Stefano Alassio e Alessio TolfoOnde assistir: SporTV e Band

Sampdoria (Treinador: Claudio Ranieri)Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello; Candreva, Adrién Silva, Thorsby, Gastón Ramírez; Keita Baldé e Quagliarella.

Desfalques: Gabbiadini e Ferrari (lesionados).

Juventus (Treinador: Andrea Pirlo)Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Fabrotta; McKennie, Arthur, Bentancur e Ramsey; Morata e Cristiano Ronaldo.