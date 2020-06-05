Sampdoria oferece R$ 26 mi ao Santos para contratar Veríssimo

Crédito: Ivan Storti

O Santos recebeu uma proposta de 4,5 milhões de euros (R$ 26 milhões) da Sampdoria-ITA, que está interessada na contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, de 24 anos. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'Blog do PVC' e confirmado pelo LANCE!.

O clube italiano deseja conseguir contar com o jogador ainda no meio deste ano para poder estar com o reforço na próxima temporada europeia, que terá início nos próximos meses.

Com problemas financeiros agravados principalmente pela pandemia do novo coronavírus, a tendência é do Santos aceitar a negociação, visto que precisa de dinheiro em caixa. Vale lembrar que o Peixe reduziu em 70% os salários de seus jogadores durante a paralisação para não prejudicar ainda mais as contas.

Veríssimo já havia sido sondado pelo Atlético-MG em abril, mas o Santos foi firme e segurou o jogador. Com uma oferta europeia, o atleta deve conseguir sua primeira oportunidade no Velho Continente.

Em maio, o presidente José Carlos Peres admitiu o desejo de vender o zagueiro para o exterior, mesmo com um acordo de renovação até 2024.