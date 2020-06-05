Sampdoria oferece R$ 26 mi ao Santos para contratar Veríssimo

O Santos recebeu uma proposta de 4,5 milhões de euros (R$ 26 milhões) da Sampdoria-ITA, que está interessada na contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, de 24 anos. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'Blog do PVC' e confirmado pelo LANCE!.
O clube italiano deseja conseguir contar com o jogador ainda no meio deste ano para poder estar com o reforço na próxima temporada europeia, que terá início nos próximos meses.
Com problemas financeiros agravados principalmente pela pandemia do novo coronavírus, a tendência é do Santos aceitar a negociação, visto que precisa de dinheiro em caixa. Vale lembrar que o Peixe reduziu em 70% os salários de seus jogadores durante a paralisação para não prejudicar ainda mais as contas.
Veríssimo já havia sido sondado pelo Atlético-MG em abril, mas o Santos foi firme e segurou o jogador. Com uma oferta europeia, o atleta deve conseguir sua primeira oportunidade no Velho Continente.
Em maio, o presidente José Carlos Peres admitiu o desejo de vender o zagueiro para o exterior, mesmo com um acordo de renovação até 2024.
- O objetivo da gente é negociar o Lucas Veríssimo, negociar com o exterior, porque ele mesmo merece. É um jogador que tenho grande admiração, é amigo, e entendo que chegou o momento dele. Por duas vezes, quase vendemos ele. Agora, acho que essa oportunidade que está surgindo, que obviamente vai surgir agora na janela se o futebol voltar a ser operante, com certeza é um prêmio para ele - disse ao 'UOL'.E MAIS:O mundo em 2011, ano em que o Santos conquistou o tri da LibertadoresOs artilheiros do Santos no título da Libertadores em 2011; relembreArthur Gomes, do Santos, fala sobre trabalho com coach durante a quarentena: 'Fico maluco em casa'Especulado no Santos, Robinho revela brincadeira com Zé Roberto: 'Vou jogar mais tempo que você'Robinho revela sonho de conquistar Libertadores pelo Santos: 'Vou dar a vida' E MAIS: