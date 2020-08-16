Sampaoli explica motivos de Otero, Cazares, Maílton e Borreto não serem relacionados para os jogos

O técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli, analisou o jogo contra o Ceará, vitória por 2 a 0 neste domingo, 16 de agosto, mas o que mais chamou a atenção foram as respostas dada pelo treinador sobre jogadores que nem estão sendo relacionados para as partidas como otero, Dylan Borrero, Maílton e Cazares. O argentino foi questionado sobre os motivos de não aproveitar os atletas citados em suas mudanças constantes na equipe. Sampaoli foi enfático ao afirmar que Dylan Borrero e Maílton não captaram a filosofia de jogo que o técnico está implantando no alvinegro. Outra curiosidade sanada pelo técnico foi a ausência de Cazares, que nem está treinando com o elenco principal, tendo trabalhando apenas com a equipe de transição do clube. Sampaoli disse que o equatoriano está longe do grupo por uma série de fatores e que dificilmente voltará jogar no Galo. - O Nathan é um jogador que tem muita chegada, gols, rompe linhas. Cazares está em outro terreno, já está mais vinculado a ser emprestado, por um monte de fatores que nós, por um funcionamento desportivos, saímos um pouco dele. Espero que tenha a oportunidade de jogar, mas que o faça em algum outro lugar, a qualquer momento - disse o treinador, que comentou sobre os outros atletas fora do time alvinegro. - Eles estão procurando um lugar de desenvolvimento, atrás de uma ideia. Há alguns jogadores que assimilam rápido, outros que demoram um pouco e há os que nunca assimilam. Então, isso só será feito no desenvolvimento do dia a dia. Quanto ao Dylan, indubitavelmente, se ele não está aqui, é porque não está pronto. Se tivesse pronto, estaria aqui- completou Sampaoli.