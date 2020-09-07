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Sampaoli convence diretoria do Galo a tirar Éverson do Santos

Dez dias após a sua reintegração ao elenco santista, goleiro deixará o Peixe; Volate José Welison, do Atlético-MG, será envolvido na troca...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 16:20

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 16:20
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O goleiro Éverson está a caminho do Atlético-MG. O jogador que foi reintegrado ao elenco principal do Santos há dez dias, após ter acionado judicialmente o clube e perdido, mas pedido desculpas, aceitas pelo técnico Cuca. Ele também foi relacionado na vitória santista por 1 a 0 contra o Ceará, no último sábado (05), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Castelão, ficando apenas no banco de reservas.
O meia José Welison será envolvido no negócio, com 50% dos direitos econômicos pertencentes ao Alvinegro Praiano.
As informações foram inicialmente publicadas pelo “UOL Espote” e confirmada pelo LANCE!.O principal interessado na contratação de Everson pelo Galo era o técnico Jorge Sampaoli, que já havia o indicado ao Peixe no início de 2019, quando comandava o Santos. O treinador atleticano, por meio de intermediários, chegou a consultar clube e jogador. Contudo, a derrota do goleiro no tribunal esfriou inicialmente a possibilidade da ida do arqueiro a Belo Horizonte, já que a ideia da diretoria do Atlético-MG era atender o pedido de Sampaoli em ter um novo goleiro com boa saída com os pés, mas sem fazer investimentos. Porém, a direção do time mineiro cedeu ao pedido do treinador e fará um investimento para contar com Everson no plantel.
A diretoria santista aguardava uma proposta atleticana para negociar o goleiro, que teve o pedido de rescisão com o clube negada pela 5ª Vara da Justiça do Trabalho de Santos. No entanto, enquanto a diretoria do clube mineiro discutia internamente o investimento, o atleta foi integrado ao elenco santista e valorizado pelo técnico Cuca, que na entrevista coletiva após a partida contra o Ceará, no último fim de semana, mencionou o esforço do goleiro desde a sua volta às atividades no CT Rei Pelé.
Santos e Atlético-MG se enfrentarão nesta quarta-feira (09), às 21h30, pela nona rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.

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