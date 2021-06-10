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futebol

Sampaio Corrêa x Ponte Preta: prováveis desfalques e onde assistir

As duas equipes chegam para o confronto em São Luís com elencos reforçados e buscando a primeira vitória na competição...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 13:46

LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 13:46
Crédito: Último encontro entre os times, em 2020, terminou 1 a 1 (Álvaro Jr./PontePress
Na próxima sexta-feira (11), dois times sedentos por acabarem com o ainda curto, porém incômodo período sem vitórias na Série B vão se enfrentar no Maranhão: Sampaio Corrêa e Ponte Preta.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O time do Nordeste brasileiro ficou na igualdade sem gols tanto diante do Goiás, em casa, como também na visita feita ao CSA em Maceió. Já no caso da Ponte, a Macaca foi derrotada no Sul do país por 2 a 1 diante do Brusque na rodada de estreia e, no Rio de Janeiro, arrancou um empate por 1 a 1 enfrentando o Vasco.
Além do natural desejo de vitória, as duas equipes chegam com peças novas no seu plantel onde a equipe de Campinas já acertou as chegadas de Cleylton, Fessin e Rodrigão, no Sampaio foram confirmados Luiz Daniel e Romarinho.FICHA TÉCNICASAMPAIO CORRÊA x PONTE PRETA
Local: Castelão em São Luís (MA) Data e hora: 11/06/2021 - 19h (de Brasília)​Árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva (MT)Assistentes: Fabio Rodrigo Rubinho e Renan Antonio Angelim Rodrigues (ambos MT)Onde assistir: SporTV e Premiere​SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Felipe Surian)
Mota; Luís Gustavo, Joécio, Nilson Júnior e Zé Mario; André Luís, Ferreira, Guilherme Campana e Daniel Costa; Jajá e Jefinho.
PONTE PRETA (Técnico: Gilson Kleina)
Ygor Vinhas, Felipe Albuquerque, Ednei, Ruan Renato e Rafael Santos; Dawhan e Léo Naldi; Niltinho, Moisés, Renatinho e Camilo.

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