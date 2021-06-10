Sampaio Corrêa x Ponte Preta: prováveis desfalques e onde assistir

Na próxima sexta-feira (11), dois times sedentos por acabarem com o ainda curto, porém incômodo período sem vitórias na Série B vão se enfrentar no Maranhão: Sampaio Corrêa e Ponte Preta.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O time do Nordeste brasileiro ficou na igualdade sem gols tanto diante do Goiás, em casa, como também na visita feita ao CSA em Maceió. Já no caso da Ponte, a Macaca foi derrotada no Sul do país por 2 a 1 diante do Brusque na rodada de estreia e, no Rio de Janeiro, arrancou um empate por 1 a 1 enfrentando o Vasco.