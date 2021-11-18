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futebol

Sampaio Corrêa x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Será um duelo quase amistoso entre as duas equipes, que não aspiram mais nada na competição nacional...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 13:24

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 13:24

Sampaio Corrêa e Cruzeiro se enfrentam nesta noite de quinta-feira, 18 de novembro, às 21h, no Castelão, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida, penúltima da competição para ambos, tem cara de amistoso, pois mesmo com a Raposa tendo chances remotas de queda, basta um empate para acabar d vez com qualquer tipo de risco. Para o Bolívia Querida, a situação é parecida. Logo, os dois times tentarão encerrar o ano de forma mais digna depois de campanhas ruins na segunda divisão. O time mineiro não terá Marcinho e Wellington Nem, suspensos, além de Keké e Vitor Leque, lesionados. No time do Maranhão, o técnico Brigatti terá o retorno do atacante Pimentinha. Porém, há dúvidas: laterais Watson e Alyson, o volante Eloir e o meia Nádson estão de recuperação de lesão e só serão confirmados pouco antes do jogo. O Cruzeiro está com 46 pontos, na 11ª posição, uma abaixo do Sampaio, 10º, com os mesmos 46 pontos do time azul.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​SAMPAIO CORRÊA X CRUZEIRO Data: 18 de novembro de 2021Horário: 21h (de Brasília)Local: Castelão, São Luis (MA)Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Gustavo Rodrigues de Oliveira ( ambos de SP)VAR: Thiago Duarte Peixoto(SP)Onde assistir: SporTV e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM SAMPAIO CORRÈA (Técnico: Brigatti)
Luiz Daniel; Watson (Maurício), Alan Godói, Nilson Júnior e Alyson (Eder Lima); Betinho, Ferreira e Léo Artur (Eloir); Roney, Pimentinha e Jackson (Ciel). Dúvidas: Watson, Alyson, Eloir e Nádson (recuperação física) CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)​Fábio; Rômulo, Rhodolfo (Léo Santos), Eduardo Brock e Felipe Augusto (Jean Victor); Lucas Ventura, Adriano e Giovanni; Thiago Desfalques: Vitor Leque e Keké(lesionados) Marcinho e Welligton Nem(suspensos), Bruno José (problemas físicos)
Crédito: ARaposatentapelosencerrarcomdignidadamaisumatemporadaruimnaSérieB-(BrunoHaddad/Cruzeiro

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