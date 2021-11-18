Sampaio Corrêa x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Sampaio Corrêa e Cruzeiro se enfrentam nesta noite de quinta-feira, 18 de novembro, às 21h, no Castelão, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida, penúltima da competição para ambos, tem cara de amistoso, pois mesmo com a Raposa tendo chances remotas de queda, basta um empate para acabar d vez com qualquer tipo de risco. Para o Bolívia Querida, a situação é parecida. Logo, os dois times tentarão encerrar o ano de forma mais digna depois de campanhas ruins na segunda divisão. O time mineiro não terá Marcinho e Wellington Nem, suspensos, além de Keké e Vitor Leque, lesionados. No time do Maranhão, o técnico Brigatti terá o retorno do atacante Pimentinha. Porém, há dúvidas: laterais Watson e Alyson, o volante Eloir e o meia Nádson estão de recuperação de lesão e só serão confirmados pouco antes do jogo. O Cruzeiro está com 46 pontos, na 11ª posição, uma abaixo do Sampaio, 10º, com os mesmos 46 pontos do time azul.