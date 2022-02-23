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Salgueiro x Santos: veja prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao confronto pela Copa do Brasil

Peixe busca a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 22:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 22:02
O Santos estreia na Copa do Brasil diante do Salgueiro nesta quarta-feira (23), no Estádio Cornélio de Barros, às 19h, em Pernambuco. O Peixe tem a vantagem do empate na partida para avançar de fase. A equipe mandante precisa vencer a partida para ficar com a vaga.Por conta dos protocolos de segurança contra a Covid-19, a equipe de Pernambuco disponibilizou apenas 500 ingressos para o jogo, que custam entre R$ 200 (inteira ) e R$ 100 (meia). Para garantir acesso ao estádio é preciso apresentar o cartão de vacinação, com as duas doses, e documento de identidade.
Ainda sem técnico desde a saída de Fábio Carille, mais uma vez Marcelo Fernandes deve comandar o Peixe. Ele não terá Madson, com uma lesão muscular no adutor da perna esquerda, e Léo Baptistão, que sentiu desconforto muscular na coxa direita.FICHA TÉCNICASALGUEIRO X SANTOS
Data e hora: 23 de fevereiro de 2022, às 19hLocal: Estádio Cornélio de Barros (PE)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)
Como e onde assistir: Amazom Prime Vídeo e Tempo real do LANCE!
SALGUEIRO: Jerfesson; Ronaldo, Lucão, Janelson e Léo Carioca; Kady, Léo Santos, Wescley e Valdeir; Pedro Maycon e Hudson. Técnico: Sílvio Criciúma
SANTOS: João Paulo; Marcos Guilherme, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Zanocelo e Vinícius Ricardo Goulart; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo FernandesDesfalques: Carlos Sánchez, Madson e Léo Baptistão (lesionados)
Crédito: MarceloFernandesvaicomandaroSantoscontraoSalgueiro(Foto:IvanStorti/SantosFC

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