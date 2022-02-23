Salgueiro x Santos: veja prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao confronto pela Copa do Brasil

O Santos estreia na Copa do Brasil diante do Salgueiro nesta quarta-feira (23), no Estádio Cornélio de Barros, às 19h, em Pernambuco. O Peixe tem a vantagem do empate na partida para avançar de fase. A equipe mandante precisa vencer a partida para ficar com a vaga.Por conta dos protocolos de segurança contra a Covid-19, a equipe de Pernambuco disponibilizou apenas 500 ingressos para o jogo, que custam entre R$ 200 (inteira ) e R$ 100 (meia). Para garantir acesso ao estádio é preciso apresentar o cartão de vacinação, com as duas doses, e documento de identidade.