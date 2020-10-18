Salah marca seu 100º gol pelo Liverpool; conheça os 10 maiores artilheiros do clube

Com apenas um pouco mais de três temporadas vestindo a camisa do Liverpool, Mohamed Salah já é um dos maiores artilheiros da história do clube. Neste sábado, no empate em 2 a 2 com o Everton, o egípcio anotou o seu 100º gol desde que chegou aos Reds, no meio de 2017.
São 100 bolas na rede em apenas 159 partidas disputadas. Marca que faz do camisa 11 o 16º maior goleador da história do Liverpool e dono de uma das maiores médias de gols. Apenas nesta temporada já são seis tentos em apenas sete atuações. Faltam 30 para entrar no top 10 da equipe inglesa. Confira o ranking:
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO LIVERPOOL
1º - Ian Rush - 346 gols em 661 jogos2º - Roger Hunt - 286 gols em 492 jogos3º - Gordon Hodgson - 241 gols em 377 jogos4º - Billy Liddell - 228 gols em 534 jogos5º - Steven Gerrard - 186 gols em 710 jogos6º - Robbie Fowler - 183 gols em 369 jogos7º - Kenny Dalglish - 172 gols em 515 jogos8º - Michael Owen - 158 gols em 297 jogos9º - Harry Chambers - 151 gols em 339 jogos10º - Sam Raybould - 130 gols em 226 jogos