Salah marca seu 100º gol pelo Liverpool; conheça os 10 maiores artilheiros do clube

Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP

Com apenas um pouco mais de três temporadas vestindo a camisa do Liverpool, Mohamed Salah já é um dos maiores artilheiros da história do clube. Neste sábado, no empate em 2 a 2 com o Everton, o egípcio anotou o seu 100º gol desde que chegou aos Reds, no meio de 2017.

São 100 bolas na rede em apenas 159 partidas disputadas. Marca que faz do camisa 11 o 16º maior goleador da história do Liverpool e dono de uma das maiores médias de gols. Apenas nesta temporada já são seis tentos em apenas sete atuações. Faltam 30 para entrar no top 10 da equipe inglesa. Confira o ranking:

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO LIVERPOOL