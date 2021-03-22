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futebol

Salah fala sobre momento complicado do Liverpool: 'Tem sido uma temporada dura'

Craque egípcio do Liverpool comentou o momento difícil que os atuais campeões da Inglaterra vivem...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 18:39

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 18:39
Crédito: CARL RECINE / POOL / AFP
O Liverpool não vive a melhor de suas temporadas e, mesmo classificado para as quartas de final da Champions League, enfrenta dificuldades no Campeonato Inglês, onde não tem um futuro definido, encontrando-se na sétima colocação. Mohamed Salah, estrela dos Reds, falou sobre a temporada da equipe.
Veja a tabela do Inglês- Estou satisfeito com os nossos últimos resultados, pelo que estou esperançado que seja possível continuar a vencer. Tem sido duro para nós devido à posição em que estamos na Premier League, mas acredito que vamos melhorar. Na Champions League estamos bem - disse o jogador.
Craque do Liverpool, Mohamed Salah falou sobre as dificuldades que a equipe dos Reds enfrentam.
- Não quero falar apenas acerca da minha temporada, porque nós jogamos como uma equipa. Tem sido uma temporada dura para todos nós, temos de seguir em frente e ganhar jogos - concluiu Salah.

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