Salah fala sobre momento complicado do Liverpool: 'Tem sido uma temporada dura'

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O Liverpool não vive a melhor de suas temporadas e, mesmo classificado para as quartas de final da Champions League, enfrenta dificuldades no Campeonato Inglês, onde não tem um futuro definido, encontrando-se na sétima colocação. Mohamed Salah, estrela dos Reds, falou sobre a temporada da equipe.

Veja a tabela do Inglês- Estou satisfeito com os nossos últimos resultados, pelo que estou esperançado que seja possível continuar a vencer. Tem sido duro para nós devido à posição em que estamos na Premier League, mas acredito que vamos melhorar. Na Champions League estamos bem - disse o jogador.

Craque do Liverpool, Mohamed Salah falou sobre as dificuldades que a equipe dos Reds enfrentam.