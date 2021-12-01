Salah brilha, marca dois e Liverpool goleia o Everton em Derby pela Premier League

Up the Reds! No clássico histórico da cidade de Liverpool, melhor para o lado vermelho. Com show de Salah, o Liverpool aplicou uma goleada de 4 a 1, em pleno Goodison Park, com show de Mohamed Salah, autor de dois gols, em jogo válido pela 14ª rodada da Premier League. Além dos gols do egípcio, Jota e Henderson completaram a goleada para os Reds, enquanto Gray descontou.

Com o resultado, o Liverpool segue na cola dos líderes Chelsea e Manchester City, que também venceram na rodada. Os Reds estão com 31 pontos, enquanto os Blues estão com 33 e os Citizens 32.Veja a tabela do Inglês

INÍCIO FULMINANTEO clássico começou com um Liverpool intenso como de praxe e que logo abriu o placar. Aos nove minutos do primeiro tempo, Jordan Henderson iniciou a jogada e após assistência de Robertson, bateu colocado para marcar o primeiro. Dez minutos depois, aos 19', a equipe dos Reds conseguiu ampliar a vantagem com gol de Salah, que tocou bonito na saída de Pickford.

DESCONTOUAinda no primeiro tempo do confronto desta quarta-feira, o Everton conseguiu descontar a desvantagem que tinha no placar. Aos 38 minutos, a equipe da casa marcou com Demarai Gray após uma assistência concedida pelo brasileiro Richarlison.

MO SALAH!​No segundo tempo, o Liverpool foi para o ataque com o objetivo de encerrar logo as chances e tentativas de empate do Everton. A equipe dos Reds fez o seu terceiro gol aos nove minutos da etapa final com um gol marcado por Mohamed Salah.​​GOLEADA?Já perto do fim, aos 34 minutos da etapa final, o Liverpool foi ao ataque para estabelecer um placar elástico no derby contra o Everton. Após assistência de Andrew Robertson, o atacante português Diogo Jota marcou o quarto gol dos Reds.

SEQUÊNCIAO Everton enfrenta o Arsenal às 17h (de Brasília) desta segunda-feira. O Liverpool, por sua vez, atua contra o Wolverhampton às 12h (de Brasília) de sábado.