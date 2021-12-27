Saídas e chegadas: Fluminense tem semana decisiva para fechar ano com elenco encaminhado

Passado o Natal, o Fluminense terá uma semana importante para as definições das chegadas e saídas do elenco. A ideia da diretoria é acertar o máximo de nomes até o fim do ano para já iniciar 2022 com o grupo encaminhado. A pré-temporada começa dia 10 de janeiro. Entre os nomes que podem ser anunciados estão Mario Pineida, já certo, além do lateral-esquerdo Cristiano, adiantado, e Germán Cano, em conversas.O Flu ainda está no mercado de olho em pelo menos mais duas contratações. Vale lembrar que o zagueiro David Duarte chega em janeiro, depois de ficar sem contrato com o Goiás. Willian Bigode e Felipe Melo já estão oficializados, assim como o técnico Abel Braga. Além disso, a semana marca os últimos dias de vínculo de alguns atletas.

Alguns já até definiram as saídas. Abel Hernández acertou com o Atlético de San Luís (MEX), Lucas Barcelos vai para o CSA e Reginaldo fechou com a Chapecoense. Entre os nomes do atual elenco, Egídio com certeza não fica e Hudson, que também não será aproveitado, mas está em reta final da recuperação da cirurgia no joelho direito e deve renovar o vínculo por um curto período apenas para terminar o processo e seguir um novo caminho depois.

Raúl Bobadilla também chega ao fim do empréstimo junto ao Guaraní (PAR) e tem um valor de compra alto estabelecido em contrato, uma situação que está sendo avaliada pela comissão técnica. Além deles, o goleiro João Lopes também chega ao fim do vínculo, assim como os emprestados Mascarenhas (antes no Sampaio Corrêa), Pablo Dyego (estava no CRB) e o goleiro Rodolfo (anteriormente no Oeste-SP)- Entendemos perfeitamente esta questão de mercado, mas em razão do planejamento financeiro que temos e do planejamento também de pré-temporada precisávamos definir o mais breve possível - disse o presidente Mário Bittencourt ao "ge" para explicar a desistência por Ricardo Goulart.

Com o maior investimento dos últimos anos, o Fluminense estabeleceu um padrão nas contratações da temporada e quer atletas mais "cascudos" visando principalmente a disputa da Libertadores. O Tricolor terá força máxima no Campeonato Carioca visando justamente a estreia na segunda fase da competição contra o Millionarios, em 22 de fevereiro.

Algumas das posições mais criticadas ao longo desta temporada foram as laterais, que já tem reforços contratados ou encaminhados, além de um meia de criação, setor que a direção aguarda possibilidades de mercado, e o ataque. Com Fred em vias de se aposentar, o Fluminense tentou Ricardo Goulart e agora quer Germán Cano. Willian também chega como um jogador versátil ofensivamente.