Saída pela esquerda: com Riquelme titular, setor aumenta produtividade nos gols do Vasco

Contra o Goiás, Léo Matos estava suspenso. Contra o Confiança, ele voltou, mas Zeca foi para o meio-campo. Nas duas ocasiões, foi Riquelme o titular da lateral esquerda. Não por coincidência, os quatro gols do Vasco nos últimos dois gols nasceram pelo setor, que parece ter ganho um novo e jovem dono.Riquelme tem 19 anos e é apontado como promissor há pelo menos quatro temporadas. Frequenta seleções de base e participa de treinos com o elenco principal neste período, mas o clube procura tratar a promessa com calma. Este ano, por exemplo, o volante Michel, além de Zeca, foi usado no setor.
Nos últimos dois jogos, ele deu uma assistência, participou da construção e outro e aplicou um drible chamativo. O lado esquerdo criou os quatro gols marcados pelo Vasco nos últimos dois jogos. Atualmente o lateral soma 16 partidas como profissional. E tem gente na torcida pelo jovem.
- Ele está comigo, na base, desde pequeno. O moleque joga muito, sou fã dele. E agora ele está amadurecendo no profissional, fazendo bons jogos, assumiu a lateral esquerda e, se Deus quiser, ele vai só crescer. E vamos evoluir juntos - projetou Gabriel Pec.
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