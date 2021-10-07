Saída pela esquerda: com Riquelme titular, setor aumenta produtividade nos gols do Vasco

Contra o Goiás, Léo Matos estava suspenso. Contra o Confiança, ele voltou, mas Zeca foi para o meio-campo. Nas duas ocasiões, foi Riquelme o titular da lateral esquerda. Não por coincidência, os quatro gols do Vasco nos últimos dois gols nasceram pelo setor, que parece ter ganho um novo e jovem dono.Riquelme tem 19 anos e é apontado como promissor há pelo menos quatro temporadas. Frequenta seleções de base e participa de treinos com o elenco principal neste período, mas o clube procura tratar a promessa com calma. Este ano, por exemplo, o volante Michel, além de Zeca, foi usado no setor.