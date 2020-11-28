Saída de Ramires abre caminho pra Pedro Bicalho, ex-Cruzeiro, no Palmeiras

Crédito: Reprodução/Twitter Mineirão

O Palmeiras anunciou, na noite na última sexta-feira (27), que o ciclo do volante Ramires no clube chegou ao fim e, com isso, o jovem Pedro Bicalho, recém-contratado junto ao Cruzeiro, terá caminho aberto para ter chances na equipe profissional do Verdão no restante da temporada.

O jovem era visto como uma das grandes promessas do futebol mineiro. Podendo atuar em diferentes posições do campo, o atleta é, assim como Patrick de Paula e Gabriel Menino, um exemplo de meio-campista moderno.>> CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO

A diretoria alviverde planejava utilizar o volante no time Sub-20 e, com o tempo, integrá-lo na equipe principal. No entanto, a repentina saída de Ramires acelerou o processo e, com isso, o atleta será mais uma Cria da Academia no elenco profissional durante o restante da temporada.