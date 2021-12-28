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Saída de Jorge Jesus do Benfica não altera os planos da diretoria do Flamengo com Paulo Sousa

Paulo Sousa já pediu a rescisão do vínculo com a seleção polonesa e o desfecho deve acontecer até o dia 30, quando o novo comandante rubro-negro deve ser anunciado...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 13:07

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 13:07

O desligamento de Jorge Jesus do Benfica, anunciado nesta terça, não mudará os planos da diretoria do Flamengo. O clube da Gávea, que acertou as condições para Paulo Sousa assumir o time em 2022, aguarda apenas a resolução da situação do técnico com a federação da Polônia.Paulo Sousa já pediu a rescisão do vínculo com a seleção e a situação será resolvida até o dia 30 - quando o novo comandante rubro-negro deve ser confirmado. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!.
Sem técnico desde 29 de novembro, o Flamengo foi à Europa atrás de um novo treinador representado por Bruno Spindel e Marcos Braz, que viajaram para Lisboa após o término do Brasileirão. O diretor e o VP de futebol afirmaram que Jorge Jesus estava, sim, entre os nomes de interesse, sendo o nome preferido.
Após uma série de entrevistas e reuniões em Portugal, a dupla encaminhou o acerto com Paulo Sousa no último dia 26, após não receberem indicação de Jorge Jesus - com quem estiveram reunidos - que deixaria o Benfica antes do fim do contrato, cuja validade era até junho de 2022.
Desde então, o presidente Rodolfo Landim e Luiz Eduardo Baptista já deram suas versões sobre a busca do Flamengo por um treinador na Europa.
Crédito: PauloSousavaicomandaroFlamengonapróximatemporada(Foto:Reprodução/Instagram

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