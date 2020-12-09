Saída de Digão ao futebol tailandês renderá cerca de R$ 1 milhão aos cofres do Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Além de Odair Hellmann, Digão foi outro que aproveitou o treinamento de terça-feira para se despedir do Fluminense. Aos 32 anos, o zagueiro aceitou proposta do futebol tailandês e não vestirá mais a camisa tricolor. Para liberar a saída do atleta - que tinha contrato até 2022 -, o clube exigiu uma compensação financeira e receberá pouco mais de R$ 1 milhão. A informação foi divulgada, em primeira mão, pelo site "Saudações Tricolores".

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Como o zagueiro não vinha sendo titular e tem salários abertos a receber, a diretoria tricolor não criou empecilhos para a transferência se concretizar. Apesar de não confirmado, o destino de Digão deve ser o Buriram United, clube treinado pelo brasileiro Alexandre Gama.

Esta será a terceira experiência internacional da carreira do atleta. Antes, ele já havia defendido as cores do Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Al Sharjah, dos Emirados Árabes, entre 2014 e 2017.