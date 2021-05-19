Saída de bola, primeiro volante e decepção na Ponte Preta: quem é Luís Oyama, possível reforço do Botafogo

Crédito: Divulgação/Mirassol

Um item riscado na lista de reforços. O Botafogo achou o primeiro volante que procurava para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro: trata-se de Luís Oyama, que atuou pelo Mirassol no último Campeonato Paulista. O jogador de 24 anos possui acordo encaminhado para defender o Alvinegro até o fim do ano, por empréstimo.

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O jogador, é claro, chega com a expectativa de ser titular no esquema do treinador Marcelo Chamusca. Oyama foi um dos destaques do Mirassol, semifinalista do Campeonato Paulista, durante o Estadual.

Luís Oyama foi titular em toda a fase classificatória do Paulista por parte do Mirassol, mas perdeu o mata-mata do torneio por ter sido diagnosticado com Covid-19.IMPORTANTE NO MIRASSOLO camisa 5 atuou, em grande parte do Paulistão, como um primeiro volante, estando à frente dos dois zagueiros no esquema de Eduardo Baptista. Se destaca pelo passe e organização na saída de bola: não à toa, teve, em média, 35 passes certos por jogo, com 85% de aproveitamento no quesito. Os dados do "Sofascore".

Oyama deu duas assistências e teve média e 1.4 passe para finalização por partida. No sentido a bolas longas, foram 3.7 acertos (70% de sucesso) por duelo, além de 2.2 lançamentos precisos.

No que diz respeito ao aspecto defensivo, Oyama teve 15 desarmes, 10 interceptações e 5 cortes pelo alto em dez partidas disputadas. Em média, o atleta sofreu 1.3 drible por jogo e não cometeu erros individuais que geraram gols a equipes adversárias.

No Botafogo, Luís Oyama chega para ocupar um setor que passa por incertezas desde o começo da temporada. O Alvinegro não teve um um primeiro volante com uma sequência notória de jogos.DECEPÇÃO NA PONTE PRETA​No ano passado, Oyama passou por uma situação parecida com a que vai viver no Botafogo: depois se destacar no Paulista com a camisa do Mirassol, fechou por empréstimo com a Ponte Preta e chegou na equipe com certa expectativa. Dentro de campo, porém, não correspondeu, como conta Lucas Rossafa, setorista da Macaca no "Esporte News Mundo".

– Falar de qualidades é difícil. Foi péssimo, uma das piores contratações do ano passado. Ele chegou durante a pausa do futebol com alta expectativa. Veio com quatro jogadores do Mirassol e a expectativa é que, com a base daquele meio-campo, fosse emplacar, mas foi uma decepção. Chegou com status de titular absoluto, estreou na Série B, mas foi muito mal. Tinha como característica a saída de bola, mas de 20 e poucos jogos, ele jogou bem em três, quatro... Dava muitos passes na marcação, foi decepcionante. Não conseguiu jogar com nenhum treinador - explica o jornalista.