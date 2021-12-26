futebol

Saiba quem serão os membros da comissão técnica de Paulo Sousa no Flamengo

Após uma semana em Portugal, o Flamengo, finalmente, encontrou o novo treinador; Paulo Sousa assinará contrato por duas temporadas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 dez 2021 às 15:29

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 15:29

Neste domingo, um dia após o Natal, o Flamengo selou a contratação do técnico Paulo Sousa, que assinará contrato por dois anos. O treinador, vale lembrar, foi o primeiro candidato ao cargo com quem Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniram em Portugal. Assim, abaixo, veja os nomes dos membros que integrarão a comissão técnica do novo treinador do Rubro-Negro, conforme revelou o site "ge" primeiramente.> Ao L!, jornalistas de Portugal falam sobre Paulo Sousa, próximo do Flamengo- Manuel Cordeiro: treinador adjunto, que trabalha com Paulo Sousa desde o Videoton (atual Fehérvár), da Hungria.
- Victor Sanchez: auxiliar técnico, que trabalha com Paulo Sousa desde o Maccabi Tel Aviv, de Israel.
- Paulo Grilo: treinador de goleiros, está com o técnico desde o trabalho no Bordeuax, da França.
- Luis Sala: preparador físico, que também está com o português desde o Bordeaux.
- Cosimo Cappagli: analista, que está com Paulo Sousa desde a Fiorentina, da Itália.
- António Gomez: preparador físico, que soma passagens por Liverpool e Barcelona, por exemplo.
Vale lembrar que, mais cedo, o presidente da Federação Polonesa de futebol foi às redes sociais não só para mostrar seu incômodo com o pedido de rescisão de Paulo Sousa, como também para destacar que recusou "firmemente".
No entanto, conforme o LANCE! apurou, a postura é apenas "estratégia negocial" - a reportagem ouviu que desde que o mandatário chegou, deixou claro que Paulo não era o seu treinador. Assim, o treinador deve resolver a questão com a seleção que comanda antes do embarque para o Brasil.
Crédito: Flamengo chegou a um acordo com Paulo Sousa (Foto: Reprodução/Instagram

Viu algum erro?
