Saiba quanto o Santos vai receber em caso de classificação para as semifinais da Copa do Brasil

O Santos recebe o Athletico-PR nesta terça-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe perdeu o confronto de ida por 1 a 0, em Curitiba, e precisa vencer pela mesma diferença para levar a decisão aos pênaltis ou de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para avançar direto para a semifinal da competição.Além da oportunidade esportiva, uma classificação pode ajudar no financeiro do clube. Se eliminar o Furacão, o clube receberá R$ 7,3 milhões em premiação. Além de ter a chance de seguir na luta pelo título, que vale R$ 56 milhões.
Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o duelo do primeiro turno por 2 a 1 na Vila Belmiro. O Alvinegro praiano defende um bom retrospecto contra o Furacão em casa e no retrospecto geral dos confrontos. São 51 jogos, com 25 vitórias santistas, 12 empates e 14 triunfos atleticanos.O Peixe entrou na Copa do Brasil direto na terceira fase, quando eliminou o Cianorte, do Paraná, pelo placar agregado de 3 a 0. Nas oitavas de final, o Santos enfrentou a Juazeirense, da Bahia, e avançou pelo placar agregado de 4 a 2. O clube já faturou R$ 6,15 milhões pelas fases avançadas.
Em caso de classificação, o Peixe irá encarar nas semifinais o vencedor do confronto entre Grêmio e Flamengo. O time carioca venceu por 4 a 0 na ida, em Porto Alegre, e tem grande vantagem para a volta nesta quarta, no Maracanã.Veja as premiações por fase:
Terceira fase: R$ 1,7 milhãoOitavas de final: R$ 2,7 milhõesQuartas de final: R$ 3,45 milhõesSemifinais: R$ 7,3 milhõesVice-campeão: R$ 23 milhõesCampeão: R$ 56 milhões