  • Saiba quanto o Santos vai receber em caso de classificação para as semifinais da Copa do Brasil
Peixe precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar. Triunfo por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 12:35

LanceNet

Crédito: Reprodução/Santosfc
O Santos recebe o Athletico-PR nesta terça-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe perdeu o confronto de ida por 1 a 0, em Curitiba, e precisa vencer pela mesma diferença para levar a decisão aos pênaltis ou de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para avançar direto para a semifinal da competição.Além da oportunidade esportiva, uma classificação pode ajudar no financeiro do clube. Se eliminar o Furacão, o clube receberá R$ 7,3 milhões em premiação. Além de ter a chance de seguir na luta pelo título, que vale R$ 56 milhões.
Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o duelo do primeiro turno por 2 a 1 na Vila Belmiro. O Alvinegro praiano defende um bom retrospecto contra o Furacão em casa e no retrospecto geral dos confrontos. São 51 jogos, com 25 vitórias santistas, 12 empates e 14 triunfos atleticanos.O Peixe entrou na Copa do Brasil direto na terceira fase, quando eliminou o Cianorte, do Paraná, pelo placar agregado de 3 a 0. Nas oitavas de final, o Santos enfrentou a Juazeirense, da Bahia, e avançou pelo placar agregado de 4 a 2. O clube já faturou R$ 6,15 milhões pelas fases avançadas.
Em caso de classificação, o Peixe irá encarar nas semifinais o vencedor do confronto entre Grêmio e Flamengo. O time carioca venceu por 4 a 0 na ida, em Porto Alegre, e tem grande vantagem para a volta nesta quarta, no Maracanã.Veja as premiações por fase:
Terceira fase: R$ 1,7 milhãoOitavas de final: R$ 2,7 milhõesQuartas de final: R$ 3,45 milhõesSemifinais: R$ 7,3 milhõesVice-campeão: R$ 23 milhõesCampeão: R$ 56 milhões

