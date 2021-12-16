Saiba quanto o Santos faturou com Youtube e Facebook em 2021

O Santos arrecadou mais de $ 17 mil dólares (R$ 97.268,90) com o canal do Youtube e 66 mil dólares (R$ 377.645,40) com vídeos do Facebook Watch. Ao todo, o Peixe lucrou $ 83 mil dólares (R$ 471.506,40) com conteúdos produzidos pela Santos TV. Esse foi o melhor resultado dos últimos quatros anos do clube.Ao todo, no Youtube, foram mais de 26 milhões de visualizações, 89 mil novos inscritos, 249 milhões de impressões (quando a miniatura dela é mostrada por mais de um segundo com pelo menos 50% da miniatura visível na tela) e 1.827.781 likes nos vídeos produzidos.

A Santos TV é coordenada por Guilherme Kastner e tem em sua equipe Bruno Santoni, Pedro Silveira, Nickolas Ribeiro, Leandro Reis e Léo Rodrigues. As redes sociais ficam por conta de Ricardo Cardoso e Thauã Sousa Bernardes.- Acho importante pontuar que mesmo com o futebol não indo bem, passando meses difíceis não podendo postar conteúdo mais descontraído que é a cara da Santos TV, a gente conseguiu aumentar em números, receitas e estruturar o setor. Estruturar sem gerar custos para o clube - disse Guilherme Kastner.

Já o valor arrecado da parceria do Santos com o Facebook Watch (uma plataforma de vídeos disponível dentro da rede social Facebook) engloba lançamentos de 250 vídeos exclusivos, como os bastidores dos jogos. O Alvinegro ainda recebeu mais de R$ 40 mil reais para a aquisição de novos equipamentos para Santos TV.

Com o Facebook Watch, foram mais de 63 milhões de pessoas alcançadas, 96 milhões de visualizações, sendo 23 milhões por mais de um minuto. O engajamento foi de 7.561.761. Entre os clubes envolvidos com a plataforma, o Peixe está em 4º lugar entre os mais assistidos. Além disso, são 2 vídeos entre os 10 mais assistidos entre todos os clubes.

Algumas mudanças foram determinantes para essa crescente nas plataformas de vídeo do Santos. Em setembro, no Camarote 7 da Vila, um novo cenário em parceria com a Brahma foi realizado. O comunicador André Vasco, santista, foi contratado como apresentador.

O Santos também criou o seu próprio podcast, tornando-se o primeiro clube brasileiro a ter um programa exclusivo nesse formato. Vários personagens importantes da história do Peixe como Serginho Chulapa, Giovanni, além de influenciadores digitais como Bolívia Zica, também marcaram presença.