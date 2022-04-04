Saiba quanto o Flamengo lucrou com as partidas do Campeonato Carioca

Vice-campeão do Campeonato Carioca, o Flamengo acumulou um lucro de R$ 759.330,26 com as operações das 11 rodadas da Taça Guanabara e as quatro partidas da semifinal e final do Estadual. O melhor resultado financeiro foi justamente no Fla-Flu decisivo, que deu o título ao Tricolor no sábado, com uma renda de R$ 2.938.488,00. O clube da Gávea ficou com R$ 737.262,21.Se nas finais com o Fluminense e nas semifinais contra o Vasco, disputadas no Maracanã, a operação da partida deu lucro aos clubes, isso não se repetiu na Taça Guanabara, o que explica a baixa arrecadação do Flamengo no Estadual. Na primeira fase do Carioca, o Rubro-Negro teve prejuízo em 9 das 11 rodadas.

Além disso, a Ferj não distribui prêmio, nem mesmo ao campeão do torneio. Confira os resultados financeiros do Flamengo em cada jogo do Cariocão:

2 de abril - Fluminense x Flamengo, no Maracanã:Receita: R$ 2.938.488,00Despesas: R$ 1.401.157,00Resultado do Flamengo: R$ 737.262,21

30 de março - Flamengo x Fluminense, no Maracanã:Receita: R$ 1.981.762,50Despesas: R$ 1.369.306,69Resultado do Flamengo: R$ 291.009,93

20 de março - Flamengo x Vasco, no Maracanã:Receita: R$ 1.878.995,00Despesas: R$ 1.383.086,86Resultado do Flamengo: R$ 234.775,68

16 de março - Vasco x Flamengo, no Maracanã:Receita: R$ 1.139.360,00Despesas: R$ 1.097.390,34Resultado do Flamengo: R$ 15.750,36

12 de março - Bangu x Flamengo, no Maracanã:Receita: R$ 1.543.939,50Despesas: R$ 795.051,69Resultado do Flamengo: R$ 274.488,37

6 de março - Flamengo x Vasco, no Nilton Santos:Receita: R$ 691.103,00Despesas: R$ 844.444,74Resultado do Flamengo: (-) R$ 81.170,87

27 de fevereiro - Flamengo x Resende, no Nilton Santos:Receita: R$ 321.880,00Despesas: R$ 631.547,29Resultado do Flamengo: (-) R$ 309.667,29

23 de fevereiro - Botafogo x Flamengo, no Nilton Santos:Receitas: R$ 463.425,00Despesas: R$ 679.942,43Resultado do Flamengo: (-) R$ 112.758,72

16 de fevereiro - Madureira x Flamengo, no Conselheiro Galvão:Receitas: R$ 80.760,00Despesas: R$ 108.873,74Resultado do Flamengo: (-) R$ 11.245,50

13 de fevereiro - Flamengo xx Nova Iguaçu, no Raulino de Oliveira:Receitas: R$ 192.403,00Despesas: R$ 194.329,35Resultado do Flamengo: (-) R$ 1.926,35

10 de fevereiro - Audax x Flamengo, no Raulino de Oliveira:Receitas: R$ 122.790Despesas: R$ 188.312,41Resultado do Flamengo: (-) R$ 65.522,41

6 de fevereiro - Flamengo x Fluminense, no Nilton Santos:Receitas: R$ 755.733,00Despesas: R$ 825.413,66Resultado do Flamengo: (-) R$ 39.340,33

2 de fevereiro - Flamengo x Boavista, no Raulino de Oliveira:Receitas: R$ 275.763,00Despesas: R$ 229.874,89Resultado do Flamengo: R$ 22.282,87

29 de janeiro - Volta Redonda x Flamengo, no Raulino de Oliveira:Receitas: R$ 75.850,00Despesas: R$ 121.982,86Resultado do Flamengo: (-) R$ 28.316,43

26 de janeiro - Flamengo x Portuguesa, no Luso-Brasileiro:Receitas: R$ 80.745,00Despesas: R$ 246.856,26Resultado do Flamengo: (-) R$ 166.111,26