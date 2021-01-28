AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Saiba quantas vitórias dão o título do Brasileirão ao Internacional

Se o Colorado vencer cinco dos seis jogos restantes, a equipe de Abel Braga fica com o troféu nacional...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 17:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2021 às 17:17
Crédito: Ricardo Duarte
Após 32 rodadas do Brasileirão, o Internacional lidera a competição com 62 pontos e ostenta uma vantagem de quatro pontos em cima do São Paulo, seu principal perseguidor na classificação.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Ciente que o título está próximo, o elenco comandado por Abel Braga sabe que o erro precisa ser zero nas rodadas finais para evitar qualquer surpresa indesejável.
Contas
Para não depender de ninguém, o cenário atual apresenta que o Internacional tem a necessidade de vencer cinco partidas. Com esse desempenho, ninguém alcança o Colorado e o time quebra o jejum que perdura desde 1979.
+Veja as duplas de ataque com mais gols em uma edição de Brasileirão
Nos últimos seis jogos, o Inter tem pela frente o Bragantino (C), Athletico (F), Sport (C), Vasco da Gama(F), Flamengo (F) e Corinthians (C).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renomado consultor de gestão, Oscar Motomura morre aos 82 anos
Imagem de destaque
Decisão provisória da Justiça Eleitoral libera Gilvan da Federal para disputar eleições
Grupo Alibaba é um dos interessados em projeto de aeroporto logístico em Guarapari
Gigante chinês negocia com Guarapari a construção de aeroporto logístico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados