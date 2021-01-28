Saiba quantas vitórias dão o título do Brasileirão ao Internacional

Crédito: Ricardo Duarte

Após 32 rodadas do Brasileirão, o Internacional lidera a competição com 62 pontos e ostenta uma vantagem de quatro pontos em cima do São Paulo, seu principal perseguidor na classificação.

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Ciente que o título está próximo, o elenco comandado por Abel Braga sabe que o erro precisa ser zero nas rodadas finais para evitar qualquer surpresa indesejável.

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Para não depender de ninguém, o cenário atual apresenta que o Internacional tem a necessidade de vencer cinco partidas. Com esse desempenho, ninguém alcança o Colorado e o time quebra o jejum que perdura desde 1979.

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