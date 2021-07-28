Saiba quando o Corinthians pretende promover a estreia dos reforços

Crédito: Montagem/Ag. Corinthians

O Campeonato Brasileiro está rolando, o Corinthians conquistou uma vitória importante na última segunda-feira, mas a torcida quer saber mesmo quando vai poder ver os reforços em campo, até porque o desempenho do time está longe de convencer. Por essas e outras, o clube já sabe quando pretende promover a estreia de Giuliano e Renato Augusto, e ele deve ser em clássico.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A informação foi dada primeiramente pelo GE e confirmada pelo LANCE!, e é colocada no condicional porque alguns fatores, que fogem da alçada do clube, podem colocar uma água fria nos planos, como problemas burocráticos e físicos. Se tudo isso estiver dentro dos conformes, a intenção é que a dupla possa estrear no dia 8 de agosto, em duelo com o Santos, na Vila Belmiro.

Apesar de já terem sido anunciados e integrados aos treinamentos do elenco, Giuliano e Renato Augusto somente poderão ser registrados a partir de 1º de agosto, quando abre a janela de transferências internacionais, uma vez que ambos estavam jogando no exterior antes de assinarem com o Timão.No mesmo dia, o Corinthians recebe o Flamengo na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, mas o jogo não poderia marcar a estreia da dupla uma vez que o BID (Boletim Informativo Diário) funciona apenas durante a semana e não haveria a possibilidade de regularizar as contratações. Além disso, esse período será utilizado como uma pré-temporada para os dois jogadores.

Vale lembrar que ambos estão há algum tempo sem jogar. Giuliano, por exemplo, atuou pela última vez em 25 de abril, ainda pelo Istanbul Basaksehir, ou seja, mais de três meses sem entrar em campo. Ele começou a treinar com bola com o restante do elenco na última terça-feira, mas ainda precisa cumprir etapas antes de ser liberado para a comissão técnica de Sylvinho.

O caso de Renato Augusto, por outro lado, deve levar um pouco mais de tempo, uma vez que seu último jogo foi no inicio de dezembro de 2020, pelo Beijing Guoan, da China. São quase oito meses sem atuar, o que deve exigir um período maior de readaptação, por isso ele ainda não treina com bola, mas a expectativa é de que ele esteja em condições de jogo no dia 8 de agosto.