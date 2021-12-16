Saiba por que o mercado está em busca de Rodinei, do Flamengo

O principal nome do Flamengo no mercado da bola é Rodinei. Desde a reta final da temporada, pelo menos quatro times já entraram em contato com o Rubro-Negro pelo lateral-direito. São eles: Charlotte FC, dos Estados Unidos, São Paulo, Internacional e Fluminense. Por isso, abaixo, o LANCE! mostra por que o jogador tem despertado tanto interesse nesta janela de transferências> Entenda por que o Flamengo abriu conversas pelo atacante Matías ArezoInicialmente, vale lembrar que Rodinei voltou do empréstimo ao Internacional em alta. Em um ano e meio com os Colorados, ele contribuiu com oito assistências e três gols marcados, conforme dados do site "ogol". Na reta final do Brasileirão de 2020, o clube gaúcho, inclusive, ainda conseguiu pagar, após a doação de um torcedor, R$ 1 milhão para que ele pudesse entrar em campo justamente contra o Flamengo.

Na Gávea, contudo, ele não conseguiu vencer a disputa com Isla, da Seleção Chilena, e de Matheuzinho, o reserva imediato que começa a pedir passagem no time titular. Por outro lado, apesar das atuações inconstantes, Rodinei mostrou, sob o comando de Renato Gaúcho, que pode atuar, também, mais avançado, como um ponta pela direita.

Tendo isso em vista, os clubes interessados em contar com os serviços do lateral para 2022 apareceram. O primeiro foi o Charlotte FC, dos Estados Unidos. Vale lembrar que o time, que estreará na Major League Soccer no próximo ano, é comandado por Miguel Ángel Ramírez, ex-técnico do Rodinei no Internacional.Os americanos, inclusive, abriram negociações e fizeram uma oferta para contar com o jogador. O Fla, contudo, fez uma contraproposta e pediu 1 milhão de dólares (pouco mais de R$ 5,7 milhões na cotação atual). Isso deixa claro que o próprio Flamengo entende que o lateral tem um bom valor de mercado.

Na sequência, foi a vez de Internacional e São Paulo fazerem contato com o Flamengo. Os Colorados, recentemente, anunciaram que Saraiva não ficará no time em 2022. Dessa forma, o site oficial do clube já mostra que o único da posição na equipe é Heitor - portanto, precisa ser reforçada.

> Veja prós e contras da possível saída de Rodinei do Flamengo

No caso dos paulistas é importante frisar que a lateral-direita é uma posição carente no time. Isso porque Igor Vinícius e Orejuela, opções para o time hoje, ainda não convenceram a diretoria.

Por fim, foi a vez do Fluminense mostrar interesse em Rodinei. O Tricolor está ativo no mercado e tem buscado nomes mais "cascudos" para a disputa da Libertadores, em 2022. Fora isso, o Flu anunciou Abel Braga, que gosta do lateral, como o treinador do time na próxima temporada.

O Flamengo, por sua vez, já se mostrou aberto em negociar Rodinei, mas desde que seja em definitivo - não por empréstimo. O contrato do lateral com o clube da Gávea vai até o fim de 2022 e, dessa forma, ele já estaria livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de junho do ano que vem.